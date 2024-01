"Racconteremo il nostro territorio"

Fra i 92 licei a indirizzo Made in Italy sinora approvati sul territorio nazionale, cinque si trovano in Toscana e uno a Prato. E’ il Cicognini-Rodari, che ha visto nella nuova offerta formativa varata dal Governo un’opportunità da cogliere al volo. L’inedito percorso di studi prevede, nel triennio, l’insegnamento di materie specifiche come economia e gestione delle imprese del Made in Italy, modelli di business nelle industrie dei settori della moda, dell’arte e dell’alimentare e Made in Italy e mercati internazionali.

Preside Mario Di Carlo (nella foto), ci spiega meglio cosa rappresenta questo liceo del Made in Italy?

"La considero innanzitutto una grande opportunità. Di certo non parleremo di come si produce l’olio o il vino, ma verrà raccontato il territorio in cui si vive e cresce. Solitamente, in prima si impara a conoscere il Tigri e l’Eufrate, si insegnano le caratteristiche della Mesopotamia, ma poi non sappiamo nulla dell’Ombrone, del Bisenzio e in generale delle ricchezze che abbiamo dietro casa. Nella nostra idea, i giovani che sceglieranno questa opzione si formeranno perché magari un giorno potranno tirare su una startup che faccia scoprire al mondo le peculiarità del paese d’origine".

Ci sono già state manifestazioni d’interesse da parte delle famiglie?

"L’interesse è stato tangibile in occasione dell’Open Day che abbiamo organizzato. Ovviamente c’è ancora un punto interrogativo legato alle materie che nello specifico verranno insegnate, ma saranno comunque discipline liceali di base".

Francesco Bocchini