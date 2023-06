Pupo, Guzzanti, Hendel, Maisano: poker al Passioni Festival

Arezzo, 23 giugno 2023 – Guzzanti, Pupo Hendel, Maisano. In arrivo una settimana di eventi, mostre, visite e itinerari con tanti ospiti di cultura, spettacolo, musica, teatro e giornalismo. E’ l’edizione numero XI di Passioni Festival che quest’anno celebra due giganti della cultura italiana, a cento anni dalla loro nascita Don Milani e Italo Calvino. Si parte sabato 24 giugno con la visita organizzata insieme alle Acli e in collaborazione con la Fondazione Don Milani, al borgo di Barbiana. Il bus parte sabato alle 9 dal centro affari, info [email protected] Il 28 giugno nel centro storico dalle 18 la passeggiata letteraria dedicata a Calvino tra i negozi a cura di rumorBianc(O) in collaborazione con Confcommercio. Poi all’Arena Eden, dove dal 28 al 30 giugno sarà allestita la mostra “Gianni e Pierino. Scuola di Lettera a una professoressa”, messa a disposizione dalla Fondazione Don Milani. Il 28 giugno dalle 21:30 c’è lo spettacolo “Viola e il Barone”, lettura di Calvino col comico, attore e commediografo fiorentino Paolo Hendel. Ingresso 12 euro, biglietti su https://cinemaeden.ticka.it/. Il 29 giugno all’Eden alle 17:30, Francesco Niccolini, autore e sceneggiatore aretino, insieme a Sandra Gesualdi presenta “La scuola più bella che c’è. Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi”. Alle 19 Passioni accoglie una delle figure più originali e irriverenti dello spettacolo, ospite l’attrice, autrice, scrittrice e regista Sabina Guzzanti col suo ultimo libro “ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot”, a dialogo con Francesco Maria Rossi. Ingresso libero. La giornata si chiude alle 21:30 all’Arena, l’attrice Eva Martucci presenta “La parola fa eguali”, un suggestivo spettacolo a tre voci femminili su vita e pensiero di Don Milani. Il 30 giugno alle 18:45 sempre all’Eden, ospite il giornalista, scrittore e conduttore Luca Sommi che presenta “La bellezza. Istruzioni per l’uso”. Gran finale il 30 giugno dalle 21:30 all’Eden super ospite Pupo, una serata evento il cui ricavato sarà donato al Cinema Eden. E’ la “Serata d’onore. Pupo: parole e musica per l’Eden”, durante la quale l’interprete di numerosi successi internazionali converserà con i giornalisti e dove i grandi successi di Pupo saranno protagonisti. Ingresso 12 euro, https://cinemaeden.ticka.it/. Dai reportage in Medio Oriente ai podcast, passando per la tv: Marco Maisano si racconta al Passioni sabato 1 luglio. Si parte alle 17:30 col giornalista, autore e conduttore televisivo aretino che dialogherà col giornalista Nicola Brandini e racconterà le esperienze come “Iena” e inviato di Rai 2, i programmi “Piacere Maisano” e “Permesso Maisano” su Tv8, fino ai recenti podcast “Ma Perché?”, “L’isola che non c’era” sul Forteto e “Fantasma” sul caso Unabomber. Alle 18:30, ospite il giornalista Saverio Tommasi col suo “Troppo neri”.