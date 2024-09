Prosegue con successo a Foiano della Chiana la collettiva “Le vite. Giorgio Vasari”

Arezzo, 20 settembre 2024 – Prosegue con successo a Foiano della Chiana “Le vite. Giorgio Vasari”, mostra collettiva di ceramica, pittura, pittura su vetro, scultura e scultura con materiali di riciclo, per celebrare i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari (1511-1574).

L’evento, inaugurato lo scorso 14 settembre nell’ambito dell’apertura della Settimana Foianese “Saperi e Sapori”, è organizzato dall’associazione culturale Art-Eco, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Foiano della Chiana e della Pro Loco di Foiano della Chiana.

L’iniziativa coinvolge quasi cento artisti da tutta Italia ed è dislocata in tre diverse sedi espositive, la Galleria Comunale Furio del Furia di via Solferino 9, la Sala Carbonaia di via Solferino 7 e il Museo della Fraternita di Santa Maria di via Ricasoli 78/a.

Domenica 29 settembre, alle ore 19, si svolgerà il finissage nel Tempio di Santo Stefano alla Vittoria, in località Pozzo della Chiana. Il magnifico edificio, eretto su progetto di Giorgio Vasari e Bartolomeo Ammannati in ricordo della Battaglia di Scannagallo del 2 agosto 1554, sarà il luogo privilegiato per chiudere in bellezza l’iniziativa che omaggia il grande pittore, architetto e storico dell’arte aretino.