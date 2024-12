Primo dell’anno fra sport e musica a San Giovanni Valdarno

Arezzo, 26 dicembre 2024 – Mercoledì 1 gennaio 2025 la giornata inizia con la celebre gara podistica “Capodanno di corsa” organizzata dall’Unione nazionale veterani dello sport in collaborazione con l’Atletica sangiovannese e si conclude con l’atteso concerto “Capodanno in musica – tra l’Ottocento e Morricone”, a cura di Giuseppe Tavanti e della Pro Loco di San Giovanni Valdarno.

Un inizio anno in grande stile a San Giovanni Valdarno, due prestigiosi appuntamenti per nutrire corpo e anima.

Mercoledì 1 gennaio alle 10,30 è in programma il “Capodanno di corsa”, una delle prime gare podistiche del nuovo anno in Toscana, un grande evento di sport e divertimento. Edizione numero 48 per la gara organizzata dall’Unione nazionale veterani dello sport, sezione Ezio Bianchi, in collaborazione con l’Atletica sangiovannese e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. La partenza sarà alle 10,30 da piazza Cavour, di fronte palazzo d’Arnolfo con il sindaco Valentina Vadi a dare il via alla competizione.

Il famoso evento sportivo sangiovannese del primo dell’anno offrirà la possibilità di partecipare a due percorsi: la gara competitiva di 13,4 chilometri, valida per il Gran Prix Arezzo 2025 e la corsa/passeggiata non competitiva di 5,3 chilometri.

Per prendere parte alla 48esima edizione del Capodanno di corsa a San Giovanni Valdarno, è necessario essere in possesso dei requisiti indicati nel regolamento della manifestazione. Le iscrizioni per la gara competitiva, per chi non avesse già provveduto on line (costo di 10 euro), possono essere effettuate anche il giorno stesso entro le 9,30 presso la sala della musica in piazza della Libertà. Il costo è di 15 euro.

Sarà possibile iscriversi alla corsa passeggiata non competitiva, al costo di 1 euro, all’oratorio Don Bosco il giorno stesso della gara.

E il pomeriggio un evento imperdibile per gli amanti della musica: il concerto "Capodanno in Musica – tra l’Ottocento e Morricone". L'atteso appuntamento si terrà il 1° gennaio 2025, alle 17, nella suggestiva Pieve di San Giovanni Battista, uno dei luoghi più iconici della città. Il concerto, a cura di Giuseppe Tavanti e della Pro Loco di San Giovanni Valdarno, proporrà un affascinante viaggio musicale che attraversa i secoli, dal romanticismo dell'Ottocento fino ai temi cinematografici indimenticabili di Ennio Morricone. Un programma che unisce la tradizione classica con la potenza evocativa delle colonne sonore più celebri.

Sul palco, un ensemble di artisti di grande talento: Giuseppe Tavanti al pianoforte, Arcadio Baracchi al flauto, Luca Volpi al trombone, Angela Boninsegni, Rosita Vignoli e Giuseppe Baldesi ai clarinetti, e Simone Brusoni al saxofono. Ogni esecutore darà il proprio contributo unico alla creazione di un’atmosfera magica, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico in un inizio d’anno all’insegna della cultura e della musica.

"Iniziamo l'anno nuovo all'insegna della musica - dichiarano il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e l'assessore alla cultura Fabio Franchi - Dopo il divertimento sfrenato con gli Stranobakkano aspettando la mezzanotte in piazza Cavour, alle 17 del primo gennaio assisteremo ad un concerto di qualità, raffinato leggero e godibile con musiche che spaziano dai grandi classici fino a note colonne sonore del cinema contemporaneo. Un sentito ringraziamento per l'impegno e la passione al professor Tavanti, ai musicisti che con lui collaborano alla Pro loco".

"Capodanno in Musica – le parole di Giuseppe Tavanti – è l'augurio per un anno felice, pieno di vita, emozioni, valori e sentimenti autentici: la musica ha la potenza di esprimere quello che le parole non dicono. La scelta di un repertorio ben conosciuto, con pagine tratte da colonne sonore di film più amati, è coerente con la nostra volontà di parlare al cuore di tutti."

Entrambi gli appuntamenti rientrano nel ricco calendario di eventi delle festività natalizie a San Giovanni Valdarno.