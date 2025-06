Ecco il tartufo!, riscrittura de Il Tartufo, commedia del drammaturgo francese Molière a Sansepolcro

Arezzo, 4 giugno 2025 – Venerdì 6 e sabato 7 giugno, alle 21:00, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, andrà in scena la restituzione pubblica di Ecco il tartufo!, riscrittura de Il Tartufo, commedia del drammaturgo francese Molière, al quale i partecipanti della Scuola comunale di Teatro di Sansepolcro diretta dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt, hanno lavorato durante l’anno. Sul palco il gruppo di 26 persone, tra allieve e allievi dei corsi dei bambini e degli adulti.

La scuola coinvolge diverse realtà del territorio, con maestri e formatori professionisti, tra i quali Lucia Franchi, Chiara Ramanzini e Luca Ricci di CapoTrave/Kilowatt, Alessia Martinelli di Tedamis, Gilda Foni di TeatrOlistico, Massimo Boncompagni, attore e formatore, Lodovico Rossi, musicista e insegnante di canto.

In scena i partecipanti del corso per bambini: Lorena Abdullahu, Matteo Bambagini, Marco Barni, Anna Brozzi, Leonardo Casali, Rosa Ceccherini, Sauro Ceccherini, Camille Choraine, Rosa Di Clementi, Olivia Falchi, Alice Maci; e quelli del corso per adulti: Sabrina Barfucci, Andrea Boncompagni, Emma Castagnoli, Gabriele Chini, Diego Della Rina, Virginia Gatti, Teresa Gianlorenzi, Gabriele Lulashi, Eleonora Marzi, Lorenzo Montini, Duccio Procelli, Emma Sabatini, Salvatore Vitale, Tommaso Zazzi, Luca Zotti. www.kilowattfestival.it

Teatro alla Misericordia, via della Misericordia snc, Sansepolcro

: € , 10: €,

Info e prenotazioni: .@. - +39 3534834498