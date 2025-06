Arezzo, 4 giugno 2025 – Due spettacoli e un trekking naturalistico aprono la rassegna “Anfiteatro Naturalis” a Chiusi della Verna. Il borgo casentinese diventerà un teatro a cielo aperto per un variegato programma di iniziative che, al via sabato 7 e domenica 8 giugno, permetteranno a spettatori di tutte le età di assistere a coinvolgenti azioni culturali che verranno messe in scena da compagnie di tutta Italia. Il calendario, promosso dall’associazione culturale Noidellescarpediverse in collaborazione con rumorBianc(o), verrà inaugurato con un tris di appuntamenti a ingresso gratuito ospitati nel suggestivo scenario del nuovo anfiteatro naturale in parco Martiri della Libertà in cui sarà possibile vivere originali esperienze tra arte e paesaggi.

Il sipario di “Anfiteatro Naturalis” verrà simbolicamente aperto alle 17.30 di sabato 7 giugno da “L’elefantino”, uno spettacolo per tutta la famiglia prodotto da La Baracca Testoni Ragazzi di Bologna che farà tappa a Chiusi della Verna dopo aver girato tutto mondo, passando dalle comunità indie in Guatemala al Chiapas messicano, dai campi profughi dell’ex Jugoslavia alle favelas brasiliane, dagli orfanotrofi rumeni ai centri di accoglienza in Mozambico e in Zambia. Immaginazione, sorpresa, curiosità e canto troveranno unione in questa performance ideata da Bruno Cappagli e messa in scena da Margherita Molinazzi, su racconto liberamente tratto da Rudyard Kipling, che sarà seguita da un momento dedicato ai sapori locali con il food truck Vallesanta Cooperativa di Comunità che presenterà i tradizionali tortelli alla lastra. “Come per magia”, riporta la presentazione dello spettacolo, “i calzini prendono vita e si trasformano in animali della giungla che ci racconteranno di come il piccolo elefantino dal piccolo naso, dotato di un’insaziabile curiosità, fu il primo di tutti gli elefanti ad avere la proboscide e di come scoprì quanto gli fosse utile. L’elefantino incontrerà animali di tutti i colori e di tutte le dimensioni, ma soprattutto incontrerà canzoni, perché ogni calzino ha un suono che fa cantare. Sono suoni che ricordano l’Africa, voci che lasciano immaginare la terra, gli alberi o l’acqua verde e limacciosa del fiume”.

La giornata di domenica 8 giugno sarà inaugurata alle 15.00 dal trekking naturalistico “Nel bosco delle fate” a cura di Irene Ziller nel verde della foresta che sale al santuario della Verna per un’esperienza realizzata grazie al contributo di Trekking ArteNa, guide escursionistiche consigliate dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con prenotazioni al 347/31.05.973 o a [email protected]. Il programma proseguirà poi alle 17.30 con lo spettacolo “Un cuore a pedali” a cura della compagnia Nasca il Teatro di Lecce con regia di Michelangelo Campanale e testo e interpretazione di Ippolito Chiarello. Questa opera teatrale vedrà per protagonista un eccentrico esploratore in bicicletta con la casa sulle spalle e una valigia piena di racconti: il bizzarro personaggio proporrà un percorso tra mondi diversi e città immaginarie, con un’ode al viaggio quotidiano, anche senza partire, per riscoprire la meraviglia attraverso lo sguardo, la fantasia e la memoria. “Un cuore a pedali” sarà un’occasione per invitare bambini e adulti a mettersi in ascolto e a riscoprire il potere trasformativo del racconto come momento di confronto, scoperta e crescita, di valorizzazione di diverse culture, di espressione di fantasia e di creatività. La rassegna “Anfiteatro Naturalis”, diretta da Samuele Boncompagni e da Chiara Renzi, è realizzata con finanziamento PNRR M1C3 per i Comuni di Chiusi della Verna e di Ortignano Raggiolo per promuovere l’attrattività dei borghi storici. «Con “Anfiteatro Naturalis” - commenta il sindaco Giampaolo Tellini, - vogliamo valorizzare il nostro territorio unendo cultura, natura e comunità. Chiusi della Verna si trasforma in un palcoscenico diffuso, dove ogni angolo diventa occasione di meraviglia e condivisione».