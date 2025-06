Arezzo, 3 giugno 2025 – Tra le iniziative che anticipano l’edizione 2025 di Aspettando Naturalmente Pianoforte (che negli anni dispari, fa risuonare lo spirito del festival che ha cadenza biennale), c’è una novità assoluta nel cuore del Casentino: la prima edizione del concorso di scrittura “Laudato Si’: l’arte delle parole per celebrare la bellezza”, promosso dall’associazione Pratoveteri APS in collaborazione con l’EcoMuseo del Casentino.

Il concorso nasce in occasione delle celebrazioni dell’ottavo centenario del Cantico delle creature, capolavoro poetico e spirituale di San Francesco d’Assisi, con l’intento di stimolare una riflessione artistica e contemporanea sui valori universali espressi nel testo: la bellezza del creato, la cura dell’ambiente, la fratellanza tra gli esseri viventi.

L’iniziativa si rivolge a scrittori, poeti, drammaturghi e appassionati di ogni età, invitati a presentare opere inedite in una delle tre sezioni previste: poesia, racconto breve, scrittura teatrale. Una giuria composta dai referenti del Club della Lettura di Pratovecchio valuterà i lavori pervenuti, selezionando i tre migliori elaborati per ciascuna categoria.

La partecipazione è gratuita, le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno 2025.

Gli elaborati devono essere inviati via email all’indirizzo [email protected].

I vincitori saranno premiati nel corso di un evento pubblico che si terrà il 28 settembre 2025, presso La.B. – ex Lanificio Berti di Pratovecchio (AR). In palio, Box Set di libri selezionati da Aboca Edizioni, differenziati per ogni sezione.

Il concorso arricchisce l’esperienza di un festival che, da oltre dieci anni, celebra l’incontro tra musica, arte e natura nel cuore del Casentino. Con questa iniziativa, la parola scritta si fa strumento di riflessione e bellezza, in dialogo profondo con il paesaggio spirituale e culturale che da sempre ispira il festival biennale Naturalmente Pianoforte.

“Laudato Si’: l’arte delle parole per celebrare la bellezza” inaugura così una stagione estiva ricca di appuntamenti: tra giugno e settembre, Aspettando Naturalmente Pianoforte 2025 proporrà concerti in luoghi suggestivi, progetti artistici innovativi e incontri capaci di animare con sensibilità e creatività il territorio di Pratovecchio Stia e dell’intera valle casentinese.

Regolamento e info: www.naturalmentepianoforte.it - www.ecomuseo.casentino.toscana.it