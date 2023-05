Per Amico Museo presentazione del volume “Francesco Nenci” a Casa Bruschi

Arezzo, 9 maggio 2023 – In occasione di Amico Museo, venerdì 12 maggio alle 17 a Casa Bruschi, con ingresso libero, si terrà la presentazione del volume “Francesco Nenci” a cura dell’autrice, la storica dell'arte aretina Liletta Fornasari, a colloquio con Carlo Sisi.

L’incontro trae ispirazione dalla mostra Pietro Benvenuti nell’età di Canova. Dipinti e disegni da collezioni pubbliche e private, curata dalla Dott.ssa Fornasari, che nel corso del 2022 la Fondazione Ivan Bruschi ha dedicato al grande pittore neoclassico aretino che fu maestro di Francesco Nenci e del quale il Museo espone due pregevoli opere.

La monografia, edita da Polistampa per la collana sui maestri dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze curata da Sandro Bellesi, si propone di rivalutare l’opera e il talento di Francesco Nenci, pittore, incisore, disegnatore e illustratore che, nonostante fosse un esponente importante dell’ambito artistico della prima metà dell'Ottocento, non vide mai riconosciuto a pieno il suo talento e valore dai contemporanei finendo per divenire un’artista deluso e propenso alla depressione tanto da scrivere nel 1836, nel corso di un suo soggiorno ad Anghiari, città in cui nacque nel 1782, la sua autobiografia nella quale rivendicava il proprio operato artistico.

Il volume ricostruisce con dovizia di particolari, grazie allo studio attento dell’autrice, la vita, le opere, le lettere private e la critica di Nenci che prestò la sua opera anche per prestigiosi editori e in vari palazzi nobiliari come negli affreschi a Palazzo Pitti, arrivando ad ottenere l’incarico di Direttore dell'Istituto di Belle Arti a Siena, dove morì nel 1850.

L’appuntamento, che rientra nelle iniziative che la Casa Museo Ivan Bruschi propone per “Amico Museo” promosso dalla Regione Toscana, sarà preceduto dalla premiazione degli studenti che hanno preso parte all’iniziativa “Invito all’Arte” organizzata in collaborazione con il Centro Guide di Arezzo e Provincia, con la docenza di Liletta Fornasari, e realizzata grazie al contributo della Fondazione CR Firenze.

Nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 maggio, in occasione della festa della mamma e in linea con il programma delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, Casa Bruschi alle ore 16 organizza SCOPERTE AL MUSEO, due pomeriggi per bambini in adesione alla manifestazione Kid Pass Day.

Inoltre il 14 maggio per tutte le mamme che vorranno visitare il Museo in compagnia dei figli, è previsto l’ingresso ridotto.