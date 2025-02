Arezzo, 14 febbraio 2025 – Parte Sabato 15 un nuovo ciclo di conferenze all’Associazione Archeosofica di Arezzo

Inizia Sabato 15 febbraio, con l’appuntamento consueto delle ore 17,00, un nuovo interessante ciclo di quattro incontri organizzato dalla sezione di Arezzo dell’Associazione Archeosofica, nella sua sede di via Alessandro Dal Borro 58, e che avrà come tema: “Frammenti di una tradizione sapienziale”.

La prima conferenza dal titolo “Archeosofia, sapienza senza tempo” avrà il compito di presentare nelle sue linee essenziali il pensiero del fondatore stesso della scuola archeosofica, Tommaso Palamidessi, che nell’ormai lontano 1968 fondò questa nuova associazione di liberi studiosi con lo scopo di divulgare la conoscenza integrale che riguarda l'uomo, la natura e il divino. Certo un compito di grande spessore, ma che vuole andare incontro ad una esigenza da sempre (e ancora di più in questi ultimi tempi…) sentita dalle donne e dagli uomini in cerca di risposte certe e tangibili su quelli che restano i misteri più profondi della vita e della morte. Saranno perciò affrontate varie tematiche che vanno dai Misteri antichi e moderni, al ricordo delle vite precedenti, per poi parlare della costituzione invisibile e spirituale dell'uomo e della donna. Ma l’Archeosofia non è solo “teoria”, “filosofia”, ma soprattutto pratica attiva che ciascuna persona può con efficacia sperimentare semplicemente utilizzando la propria buona volontà.

L’ingresso come sempre è libero e gratuito.