Negli UCI Cinemas torna Cinema in festa con tanti titoli imperdibili

Arezzo, 4 giugno 2024 – Ancora una volta UCI Cinemas aderirà a Cinema in festa, l’iniziativa promossa dal MiC che offre agli amanti del grande schermo la possibilità di assistere a tutte le proiezioni in programma dal 9 al 13 giugno in tutte le multisala UCI al prezzo speciale di 3,50 euro a biglietto (prezzo valido anche nei cinema Luxe). Durante questi giorni speciali, il Circuito riserverà agli spettatori fantastiche sorprese esclusive al bar del cinema con l’acquisto dei prodotti Lay’s, M&M’s, Coca Cola e tanti altri.

Durante Cinema in festa la programmazione di UCI Cinemas vede protagonisti alcuni dei titoli più attesi dell’anno.

I biglietti al prezzo speciale di 3,50€ sono già acquistabili su ucicinemas.it, con la app di UCI Cinemas o alle casse del cinema per i film Furiosa: A Mad Max Saga, l’attesissimo film interpretato da Anya Taylor-Joy che riporta sul grande schermo il mondo post apocalittico ideato e diretto da George Miller; Bad Boys – Ride or die, il quarto capitolo dell’iconica saga con Will Smith e Martin Lawrence; L’Esorcismo – Ultimo atto, il film diretto da Joshua John Miller e interpretato dal grande Russell Crowe; Me contro te Il Film - Operazione Spie, il nuovo film dei famosi youtuber Luì e Sofì, diretto da Gianluca Leuzzi; Kinds of Kindness, l’ultimo lavoro di Yorgos Lanthimos, interpretato dal premio Oscar Emma Stone insieme a Jesse Plemons e Willem Dafoe; La stanza degli omicidi, il film diretto da Nicol Paone, con Samuel L. Jackson e Uma Thurman; The Watchers - Loro ti guardano, l’horror di Ishana Shyamalan, interpretato da Dakota Fanning.

Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala del Circuito, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.