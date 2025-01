Nata, arriva la rassegna «Cascate di gioia»

Arezzo, 18 gennaio 2025 – Una nuova Rassegna Teatrale dedicata ai più piccoli apre le sue porte presso il Centro di Aggregazione Sociale di Indicatore, Arezzo: si intitola “CASCATE DI GIOIA” ed è curata dalla Compagnia Nata, che da molti anni si occupa di programmazione e produzione di teatro per ragazzi nel territorio del Casentino e Arezzo.

Domenica 19 gennaio alle ore 17.00 va in scena “ACQUA MATTA”, uno spettacolo di burattini di e con Cinzia Corazzesi.

Oh no! Tribolino ha combinato un guaio: ha consumato tutta l’acqua del paese di AcquaMatta

per lavare il suo amico Tirapuzze; sua moglie, Ira Sonante, diventa furiosa a tal punto che lo obbliga ad andare in cerca dell’acqua per riparare al danno imminente. Tribolino, eroe/antieroe, parte così all’avventura, combinandone di tutti i colori.

Uno spettacolo di burattini per parlare del bene più prezioso: l’acqua. Un racconto sul suo uso e abuso, dell’inquinamento e del valore infinito che essa può avere, soprattutto quando non c’è; i burattini, naturalmente, lo fanno a loro modo, con la comicità e la satira che li contraddistinguono,

senza dimenticare le immancabili gag e bastonate! Età consigliata 4-8 anni.

Gli appuntamenti successivi saranno domenica 16 febbraio con lo spettacolo “SE PINOCCHIO FOSSE CAPPUCCETTO ROSSO”, domenica 9 marzo con “I QUATTRO MUSICNTI DI BREMA”, e domenica 6 aprile con “IL GATTO CON GLI STIVALI”.

Ingresso 6€

Info e prenotazioni 3791425201

Presso il Centro di Aggregazione Sociale di Indicatore, Località Indicatore Zona F 116/B - Arezzo (AR)

Un progetto a cura di NATA TEATRO

Con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Rete Teatrale Aretina

E il contributo di Fondazione CR Firenze