Musica, live di fine estate con The Chemical Brothers e Gabbani

Firenze, 19 agosto 2023 – Ultimi mesi dell’anno all’insegna dei concerti, da sud a nord del Paese. Da Madonna, che torna in Italia dopo otto anni, attesa a Milano il 23 e 25 novembre con il suo Celebration Tour, a Max Pezzali, che sarà il 2 settembre a Roma, fino a Robert Plant, dal 26 agosto per sette date in Italia e a Noel Gallagher che a novembre farà tappa a Milano. Ma non mancano i concerti in Toscana.

Il 2 settembre The Chemical Brothers recupereranno a Lido di Camaiore il concerto rimandato nell'ambito del Lucca Summer Festival saltato per un’infezione all’orecchio che aveva colpito Tom Rowlands. Francesco Gabbani ha scelto la sua Carrara per festeggiare il suo compleanno e i primi 10 anni della sua carriera con un concerto evento il 9 settembre 2023. Il 14 e 15 ottobre i Pooh fanno tappa al Nelson Mandela Forum di Firenze con amicixsempre, il live che segna la reunion a sette anni dall'ultimo concerto della band dei record. Sempre al Mandela Forum, il 17 ottobre arriva l’indoor tour di Ligabue. E poi Max Gazzè, Madame, Giorgia, con il suo Blu Live, Irama & Rkomi con il ‘No stress tour ‘. A dicembre passano da Firenze Elio e le storie tese, con lo spettacolo ‘Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo’, Elodie e Laura Pausini, con il suo World Tour che la porterà anche fuori Europa. Infine, il 24 ottobre, al teatro del Giglio di Lucca, si esibisce il bassista americano Marcus Miller.

Tra i grandi concerti fuori regione, torna sul palco Claudio Baglioni con aTuttocuore. Il via dal Centrale del Foro Italico a Roma con sei date dal 21 settembre, poi ad ottobre 4 date all'Arena di Verona, tre al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo e due all'Arena della Vittoria di Bari. A fine settembre, il 26, torna anche Una Nessuna Centomila, l'appuntamento con le grandi voci della musica italiana contro la violenza sulle donne che si terrà all'Arena di Verona, stavolta allargato anche agli uomini. Tra i protagonisti Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Brunori Sas, Elodie, Emma, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Tananai, Achille Lauro. Il giorno prima l'anfiteatro è appannaggio di Gigi D'Alessio che torna a 18 anni esatti dal suo primo live all'Arena. Il Volo si esibisce per la prima volta in un teatro in Italia: cinque date al Teatro Arcimboldi Milano per Tutti per uno il 2, 3, 4, 6 e 8 settembre. A novembre i Greta Van Fleet saranno all’Unipol Arena di Bologna.