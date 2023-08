Il concerto più atteso della stagione A BussolaDomani c’è Tomlinson l’idolo indiscusso dei teenager

L’attesa è finita. E che attesa, tra orde civilissime di ragazzini accampati in tenda a ridosso di BussolaDomani e il codazzo di polemiche che ha accompagnato la marcia di avvicinamento. Oggi alle 15, i cancelli del parco si aprono per accogliere migliaia di teenager innamorati di Louis Tomlinson, cantautore britannico e componente degli One Direction. Ragazzini arrivati da ogni dove, per l’unica tappa mondiale del "The away from home Festival", la kermesse ideata e curata proprio da Tomlinson che raggiunge la sua terza edizione.

Nel 2021 è toccato a Londra, lo scorso anno a Malaga. Oggi, invece, i riflettori saranno tutti su Lido di Camaiore e il bellissimo parco di BussolaDomani, a due passi dal mare. L’evento è coprodotto da D’Alessandro e Galli Live Nation 3, con l’emittente Radio Rtl 102.5 come media partner.

Sul palco, la musica partirà già dalle 16 con una line up stellare. Mezz’ora a testa per Shade, Dj Abbie (in scena per tre volte), Andrew Cushin, Hotwax, Dj Carl (due esibizioni), The Cribs e Blossom. E poi, alle 22, il main event con il concerto di Louis Tomlinson, che continua a raccogliere successi.

L’anno scorso, la stagione del cantautore britannico è stata da incorniciare: mezzo milione di biglietti venduti e sold out a ripetizione tra Regno Unito, Europa, Stati Uniti e America Latina, oltre all’emozionante show al The Dome di Doncaster, sua città natale. Tomlinson ha spopolato anche in Asia e in Australia, e dopo aver chiuso la stagione all’Ippodromo Snai di San Siro, con uno spettacolo da record che ha fruttato 34mila biglietti venduti, a novembre 2022 ha pubblicato "Faith in the future", il suo ultimo album arrivato a due anni di distanza da "Walls", il primo da solista che aveva raggiunto la top four nel Regno Unito e la top ten negli Usa, fruttando a Tomlinson il Best Song Award ai Teen Choice Awards del 2019 per "Two of us" e un iHeart Award per "Best Solo Breakout".

Per "Faith in the future", che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, Tomlinson ha collaborato con nomi del calibro di Mike Crossey, Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners) e il frontman degli Hurts Theo Hutchcraft. La star inglese ha lavorato con un obiettivo preciso: produrre una serie di canzoni capaci di creare un live show eccezionale.

Ed eccezionale si preannuncia lo spettacolo odierno, che ha tutti gli ingredienti per fare centro: dalla line up stellare – che include il meglio della produzione indie britannica e alcuni degli artisti più acclamati del 2023 – alla location meravigliosa, fino alla cornice di pubblico che saprà regalare la giusta atmosfera all’evento. L’entusiamo è alle stelle da giorni, qualcuno è accampato fuori da BussolaDomani ormai da settimane: l’aria che si respira è elettrica... e adesso si attende solo la miccia che farà detonare il Festival.

RedViar