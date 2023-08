L’attesa infinita sotto il sole Tutti insieme aspettando la star

Si chiama Aurora Villar, abita a Madrid ed è la prima fan arrivata in viale Kennedy davanti all’ingresso di Bussoladomani. E’ qui, insieme ad altre tre amiche da 12 giorni in trepidante attesa, per godersi il concerto di Louis Tomlinson. Oggi alle 15 i cancelli si apriranno e per Aurora sarà già una... vittoria l’essere in primissimo piano, quasi a potere toccare l’idolo della boyband inglese One Direction. "Stiamo state bene a Lido di Camaiore – ha detto Aurora – e non vediamo l’ora di entrare al concerto. Abbiamo passato il tempo dandoci il cambio per mantenere la prima posizione e finalmente ci siamo. Abbiamo dormito in tenda e comprato il cibo al supermercato qui vicino. Un po’ di sacrificio ma noi siamo felici così".

E poi le ragazze spagnole tirano fuori la “bandera” nazionale per la foto di rito, dimostrando così una forte identità e una costanza non comune. Accanto a loro un gruppo di altre giovani, stavolta di Napoli e dintorni, che giocano a carte all’ombra dei pini lungo viale Kennedy. E’ la studentessa universitaria Chiara Barone che parla: "Siamo state bene in lunga, ma proficua attesa. Siamo le decime arrivate qualche giorno fa, per stare il più vicino possibile a Louis. Ci siamo arrangiate con i sacchi a pelo, ma per noi va bene così". Dalla provincia di Bergamo arrivano Gaia Bonetti e Noemi Cemesoni che sono a Lido da due giorni: "Abbiamo già visto Louis lo scorso settembre a Milano 2, e siamo rimaste affascinate, insieme a trentaduemila fan. Ora aspettiamo con ansia l’inizio del concerto in questo bello spazio in riva al mare". Una fan ormai storica è la romana Ludovica Imbesi, perché... "seguo Tomlinson da 13 anni, cioè da quando ne avevo 7. Più fan di così non si può. Sono qui a Bussoladomani con un gruppo di amiche e stiamo ora aspettando di vedere il suo spettacolo, che si preannuncia eccezionale. E devo dire anche che siamo state accolte bene".

Nella stragrande maggioranza, il pubblico di stasera è composto da giovani ammiratrici della trentaduenne star inglese. Saranno in totale oltre ottomila, dei quali molti in arrivo con appositi pullman da tutta Italia a godersi, dalle 16 in poi, lo show di un giorno, ideato e curato da Louis Tomlinson, dal titolo “The Away From Home Festival” che ha avuto grande successo delle prime due edizioni sold out a Londra (2021) e Malaga (2022). La produzione D’Alessandro e Galli ha, in questi giorni di attesa, messo a disposizione delle fan alcuni wc chimici e una sorveglianza con personale della sicurezza di Bussoladomani, nello spazio tra il marciapiede lato sud del viale Kennedy e l’area pinetata.

Oltre alle consuete modifiche viarie già attive per La Prima Estate (che interesseranno tutta l’area intorno al Parco: Viale Kennedy e strade limitrofe), in via Trieste, nel tratto tra viale Kennedy e via del Secco, sarà istituto, da questa mattina, il senso unico direzione Viareggio, per permettere un maggiore e più ordinato deflusso del traffico in uscita a fine del concerto.

Si tratta quindi di un altro grande e importante evento dell’estate versiliese che, visti i più che positivi riscontri avuti, potrà estendersi con l’organizzazione di altre produzioni di spettacolo dedicate ai giovani, ma non soltanto, e avendo il pieno apporto dell’amministrazione camaiorese. Un po’ sembra d’essere tornati ai fasti di metà anni ’70, quando fuori del tendone ideato da Sergio Bernardini, migliaia di “sorcini” stavano in attesa di vedere e ascoltare “Renatino” Zero. Sempre e soltanto, come si dice oggi, sold out.

Walter Strata