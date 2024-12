Arezzo, 11 dicembre 2024 – Musica e voci per contrastare la violenza contro le donne.

Nuovo evento organizzato dal direttivo dell’associazione Pronto Donna. Venerdì prossimo 13 dicembre alle 21,00 si terrà una serata di intrattenimento musicale nello splendido scenario del Teatro Petrarca. Si tratta del concerto “La voce delle donne” che attraverso le più belle canzoni racconterà le varie sfaccettaure dell’animo e della vita femmiie. Il gruppo è composto da quattro voci femminili, Alessandra, Francesca e Gianna Purpura insieme a Sonia Mori e sono accompagnate sul palco dalla Querry Band composta da Pietro Faralli al pianoforte e tastiere, Pino Sgueglia alla chitarra, Alberto Bonolis alla chitarra, Domenico Barbini al basso e Claudio Scatragli alla batteria.

L’ingresso alla serata è libero con una donazione minima di 15 euro. Per prenotare i posti è possibile contattare il 339-2943298 oppure il 338 7023741. L’appuntamento, che ha il patrocinio e il contributo del Comune di Arezzo con l’assessorato alle pari opportunità, rientra nel calendario delle iniziative per raccogliere fondi per la realizzazione del nuovo centro antiviolenza della provincia di Arezzo.