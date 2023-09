Michelangelo Rapito - Capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino, l’open day

Arezzo, 5 settembre 2023 – Open day gratuito riservato agli insegnanti al Castello di Poppi venerdì 8 settembre (a partire dalle 11.30) per presentare la mostra “Michelangelo Rapito - Capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino” ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. La mostra, promossa dal Comune di Poppi in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi nell’ambito del progetto Uffizi Diffusi, è stata inaugurata nel luglio scorso e sarà aperta fino al 28 gennaio 2024.

Con l’inizio dell’anno scolastico possono partire anche le visite riservate alle scuole, che saranno ad ingresso gratuito per gli istituti del Casentino, grazie al sostegno dell’associazione culturale Prospettiva Casentino. La Rete d’imprese d’Appennino, attuale gestore del Castello dei Conti Guidi di Poppi, metterà inoltre a disposizione di gli istituti scolastici, casentinesi e non, un’offerta di visite guidate diversificate a pagamento, costruite sullo specifico target dei giovani visitatori.

Intanto sarà la curatrice Alessia Cecconi a presentare agli insegnanti l’8 settembre i contenuti della mostra con una visita mirata a evidenziarne i molteplici spunti didattici che possono essere declinati e approfonditi secondo gli indirizzi di studio e l’ordine di scuola. Dalla scoperta delle meraviglie del castello e delle opere per i più piccoli, all’importanza della salvaguardia dei beni culturali nell’ottica di una cittadinanza attiva fino a problematiche più complesse per gli studenti della secondaria di secondo grado sull’attualità delle vicende storiche e della guerra, tema quanto mai attuale in un mondo in cui ancora oggi si combattono circa 60 conflitti. Sarà l’occasione anche per un confronto con gli insegnanti sugli obiettivi formativi e le competenze da attivare a seconda dell’età dei ragazzi e dell’indirizzo scolastico.

Nelle scorse settimane la curatrice è stata protagonista anche di un evento formativo riservato alle guide turistiche del Castello, così che possano essere preparate al meglio ad accogliere le visite scolastiche.

Il contributo degli imprenditori di “Prospettiva Casentino”, che hanno voluto e sostenuto il progetto “Michelangelo rapito”, ha come obiettivo, nell’ambito del decennale della fondazione dell’associazione, quello di ampliare l’offerta formativa per le scuole del territorio. Fa parte, inoltre, della progettazione annuale che l’associazione attiverà nei diversi istituti in collaborazione con la Rete delle scuole del Casentino e che comprende un’ampia offerta di attività di approfondimento di alta qualità: dall’alternanza scuola lavoro, alla promozione della lingua inglese e della manualità, all’orientamento attivo.

Per l’open day la prenotazione è obbligatoria. Si pregano gli insegnanti di contattare la Biblioteca Rilliana allo 0575 502221 oppure [email protected]

SPONSOR TECNICI ED EROGAZIONI LIBERALI

Freschi & Vangelisti, Aruba, La Sorgente, Miniconf, Castello di Porciano, TuttoSicurezza, Fattorie di Celli, Gruppo Scart, Dimitri Bonucci per Mediolanum, Poggi, COINGAS; erogazione liberale di Emanuele ed Elena Gatteschi.

INFO SULLA MOSTRA

MICHELANGELO RAPITO

20 luglio 2023 – 28 gennaio 2024

Castello di Poppi (Arezzo)

Biglietto 7 euro (ridotto 5 euro, gratuito residenti e minori di 5 anni)

Orari: fino al 30 settembre lun/gio ore 10-19, ven/dom ore 10-20, dal 1° ottobre al 1° novembre tutti i giorni ore 10-18, dal 2 novembre al 28 gennaio ven/dom ore 10-18. Per informazioni 0575 520516 - [email protected]