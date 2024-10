Arezzo, 1 ottobre 2024 – Maura Delpero all’Eden per la proiezione di “Vermiglio”

La regista Leone d’argento all’ultima Mostra del Cinema di Venezia incontrerà il pubblico dell’Eden giovedì 3 ottobre in occasione della proiezione delle ore 18:00

La programmazione d’ottobre del Cinema Eden di Arezzo avrà inizio con un ospite speciale, la regista Maura Delpero, che sarà presente in sala giovedì 3 ottobre per la proiezione del film “Vermiglio” delle ore 18:00. La regista rivelazione della recente Mostra del Cinema di Venezia, con la vittoria del Leone d’argento – Gran Premio della Giuria, sarà in sala per un incontro con il pubblico moderato dal giornalista e critico cinematografico Simone Emiliani.

“Vermiglio”, con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi e Orietta Notari, uscito nelle sale il 19 settembre, racconta l'ultimo anno della seconda guerra mondiale, il 1944. Lucia, Ada e Flavia sono le tre figlie femmine della famiglia Graziadei che ha contato dieci nascite, non tutte purtroppo andate a buon fine, come succedeva nell'Italia rurale all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. I Graziadei vivono nella frazione trentina di Vermiglio, in una casetta in mezzo ai campi e alla neve dei lunghi inverni di montagna. Il capofamiglia è un maestro elementare che si sforza di insegnare ai suoi studenti non solo ad esprimersi in un italiano corretto invece del dialetto che tutti (compresi i Graziadei) parlano a casa, ma anche ad aspirare a qualcosa di più bello e più alto della fatica quotidiana. Quando i Graziadei ospitano un soldato siciliano che ha disertato l'esercito si innesca una reazione a catena che l'unità famigliare dovrà gestire, e che si svilupperà lungo le quattro stagioni dell'ultimo anno di guerra.

Maura Delpero è nata a Bolzano. Dopo gli studi in lettere, a Bologna e Parigi, e in cinema, a Buenos Aires, con i suoi primi documentari, su tutti “Signori professori” e “Nadea e Sveta”, entrambi premiati al Festival di Torino, esplora il confine tra finzione e non finzione. Il suo film d’esordio, “Maternal”, è premiato al 72. Festival di Locarno e partecipa a oltre cento appuntamenti internazionali, da San Sebastian a Londra, da Chicago a Mar del Plata, oltre a valerle – tra gli altri riconoscimenti – il Kering Women in Motion Young Talent Award al 73. Festival di Cannes. “Vermiglio” è il suo secondo film.

La proiezione di “Vermiglio” presso il Cinema Eden proseguirà per l’intero fine settimana. I biglietti possono essere acquistati onlina all’indirizzo cinemaeden.ticka.it. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.