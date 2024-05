Marconi, radiodiffusione e Rai in mostra alla Casa del Petrarca

Arezzo, 11 maggio 2024 – Venerdì 17 maggio 2024, alle ore 17.00

presso la Casa del Petrarca in Via dell’Orto 28 ad Arezzo, ci sarà l’Inaugurazione della mostra

MARCONI, RADIODIFFUSIONE E RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA

Esposizione di reperti storici provenienti dalle Collezioni del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione

Manifestazione curata dal MUMEC, su progetto del Prof. Fausto Casi, in collaborazione con l’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo, inserita nelle celebrazioni “IL MONDO IN TASCA - 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, 100 anni di radiodiffusione in Italia e 70 anni di RAI Radiotelevisione Italiana".

Conferenza del Prof. Fausto Casi, Fondatore e Curatore Scientifico del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione, e del Prof. Claudio Santori, Vicepresidente di Accademia Petrarca.

Nell’occasione sarà presentato il volume, catalogo della mostra, di oltre 350 pagine, “Il Mondo in tasca” scritto dal Prof. Fausto Casi, e la medaglia in bronzo, celebrativa di tutti gli eventi sopra indicati, realizzata appositamente per il museo dallo scultore aretino Enzo Scatragli. A conclusione della manifestazione sarà messa in funzione la Radio Clandestina “Radio Caterina - 1944" da parte del costruttore Gilberto Stanghini.