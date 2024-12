L’inizio del nuovo anno con la magia e la forza della musica gospel

Arezzo, 27 dicembre 2024 – A Castiglion Fiorentino si chiude la 28ma edizione del Toscana Gospel Festival

Mercoledì 1 gennaio 2025 al Teatro Mario Spina arriva la corale The Spirit of Gospel di Joselin St. Aimee

Il Toscana Gospel Festival si prepara a chiudere la sua 28ma edizione con un evento straordinario: un concerto che promette di essere un inno alla gioia, alla condivisione e alla spiritualità.

Mercoledì 1 gennaio 2025, con inizio alle ore 17 al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, arriva The Spirit of Gospel, il progetto della star internazionale Joselin St. Aimee.

L’evento è promosso dal Toscana Gospel Festival con il sostegno del Comune di Castiglion Fiorentino e la Regione Toscana, il patrocinio del Consolato USA di Firenze, e la partnership di Unicoop Firenze, Caurum e Caffè River.

Questo evento si preannuncia come uno dei momenti più emozionanti del festival, grazie alla straordinaria presenza di un gruppo di grande fama ed un coro composto da voci e da melodie che hanno il potere di unire i cuori e celebrare un nuovo inizio.

Joselin St. Aimee è un’artista di caratura internazionale che ha condiviso il palco con musicisti e gruppi di grande fama, tra cui André Rieu, Zucchero Fornaciari e Cheryl Porter. Cantante versatile e carismatica, Joselin è anche una promotrice della cultura afroamericana in Italia, attraverso la sua associazione Acting Out English Academy e una serie di seminari dedicati alla musica gospel. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo album, Love Sacrifice, seguito dal singolo Rolling Raging, che ha consolidato la sua reputazione come interprete di grande talento.

La sua vocazione umanitaria l'ha portata a fondare e dirigere, dal 2016 al 2019, il "Music for Peace Gospel Festival" in occasione della Giornata Internazionale della Pace delle Nazioni Unite, con il supporto di istituzioni come UNICEF ed Emergency. Con il progetto The Spirit of Gospel, Joselin porta sul palco un repertorio che celebra la potenza della musica gospel, coinvolgendo il pubblico in una serata di emozioni e spiritualità. Ogni sua performance è un inno alla bellezza della musica e alla forza della condivisione.

L'appuntamento di Capodanno è quindi un'occasione unica per immergersi nelle atmosfere vibranti del gospel, che attraverso la sua energia contagiosa sa essere tanto una celebrazione quanto un momento di riflessione e rinascita. Un modo perfetto per salutare il 2024 e accogliere il 2025 sotto il segno della speranza, della musica e della gioia.