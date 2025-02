Arezzo, 21 febbraio 2025 – Lingua e cultura cinese ad Arezzo. Incontri, condivisioni e scoperte"

Logge del Grano (via Garibaldi - piazzetta delle Logge del Grano)

Il 26 febbraio alle ore 14.30, spettacoli, letture e momenti di scambio accademico.

Il 26 febbraio alle ore 14.30 ad Arezzo, nella storica cornice aretina delle Logge del Grano recentemente ristrutturate, si terrà l’evento “Lingua e cultura cinese ad Arezzo. Incontri, condivisioni e scoperte”, organizzato dall’Aula Confucio della sede di Arezzo dell’Università di Siena (Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne).

L’evento offrirà un'opportunità unica per esplorare la lingua e la cultura cinese attraverso spettacoli, letture e momenti di scambio accademico.

Dopo i saluti istituzionali dei docenti Letizia Cirillo, Xu Zheng e Ornella De Nigris, il programma prevede esibizioni artistiche e culturali, tra cui: la tradizionale arte del volto cangiante dell’Opera del Sichuan con Wang Jiaqi; un mashup musicale italo-cinese “Un brindisi alla Patria” e “Quando men vo” con Su Kaitong, e una dimostrazione di Taiqi con ventaglio con Camilla Giannini.

La cultura letteraria sarà protagonista con la lettura di poesie nell’ambito del progetto “Leggere la Cina” con gli studenti dell'Università di Siena e dell'Università di Wenzhou.

L’incontro sarà anche l’occasione per conoscere le nuove docenti dell’Aula Confucio le professoresse Sun Wei e Gong Rong.

La professoressa Ornella De Nigris presenterà quindi le attività culturali previste per il secondo semestre di questo anno accademico. Mentre il professor Gianluigi Negro illustrerà il programma di doppio titolo di studio italiano-cinese con la Wenzhou University, attivo nell’ambito corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa. Il confronto diretto con gli studenti cinesi iscritti al doppio titolo arricchirà ulteriormente il dialogo interculturale.

Tra spettacolo, formazione e scambio di esperienze, l'evento si propone come un ponte tra Italia e Cina, favorendo la scoperta e la condivisione di due culture millenarie.

Informazioni sono pubblicata sul sito di Ateneo (www.unisi.it/unisilife/eventi/lingua-e-cultura-cinese-ad-arezzo) e possono essere richieste agli organizzatori ([email protected], [email protected]).