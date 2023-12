Arezzo, 12 dicembre 2023 – Domenica 17 dicembre, alle ore 16:30 presso l'ASD il Borgo, al campo sportivo di Borgo alla Collina, avrà luogo l'evento di Natale dell'Accademia Casentinese.

Tutto inizierà con un breve intervento della Presidente dell’Accademia, Emma Mandelli, che ricorderà i momenti più importanti di quest’anno per la nostra associazione e parlerà delle nostre speranze e auspici per il prossimo. Al centro dell’evento vi sarà poi la premiazione del VI concorso nazionale di poesia, con interventi musicali a cura di Paolo Innocenti. Il concorso di poesia è diventato ormai un appuntamento fisso per la nostra vallata, occasione per molti di manifestare la propria passione per la scrittura. Le poesie vincitrici saranno lette, insieme alla motivazione per cui sono state scelte, nel corso della premiazione.

Verrà infine offerto e presentato il nuovo numero del giornale dell'Accademia, che come sempre raccoglie interventi interessanti di studiosi sulle più varie tematiche culturali

Seguirà, al termine del pomeriggio, un rinfresco con il quale avremo l’occasione di porgere i migliori auguri di Buone Feste.