Le storie «In Real Life»: Maisano a tutto podcast

Arezzo, 5 ottobre 2024 – «In Real Life» è il nome del nuovo podcast firmato da Marco Maisano. Il giornalista aretino torna su One Podcast con un nuovo progetto dedicato alle storie raccontate. «Come diceva Charles Bukowski, «la gente è il più grande spettacolo del mondo» («e non si paga il biglietto», aggiungeva lui). E proprio questo spettacolo è al centro di In Real Life, che ogni settimana porterà alla luce una storia unica, vista attraverso gli occhi del suo protagonista, offrendo uno spaccato straordinario delle vite degli altri- spiega il giornalista aretino presentando il suo ultimo progetto - In un’epoca in cui gli algoritmi delle piattaforme digitali ci isolano, facendoci sentire diversi e distanti dagli altri, In real Life vuole riportare al centro la nostra umanità condivisa, raccontando le storie delle persone che ci circondano. Errori banali, relazioni in crisi, sacrifici enormi, tragedie e dilemmi quotidiani: le nostre vite sono piene di storie memorabili, spesso mai raccontate. Noi siamo qui per farlo, ogni settimana». La prima puntata è già disponibile e racconta la storia di Alice e di sua figlia Emma, il cui primo nome in realtà è «Huda», perchè così ha voluto il padre il siriano Mohamed, da cui Alice si è faticosamente separata dopo anni di violenze e abusi. Quando Emma non ha nemmeno due anni viene sequestrata dal padre e portata dai suoi genitori ad Aleppo in Siria, dove in quei giorni del 2011 scoppiano le bombe di una guerra civile. Per sei anni la madre non rivedrà la figlia né saprà dove vive. Oggi sono Alice ed Emma a raccontare la loro storia.

In Real Life arriva dopo «Fantasma – il caso Unabomber», il podcast che ha fatto riaprire le indagini sul «bombarolo» che per oltre 10 anni ha terrorizzato l’Italia senza mai esser stato identificato, e dopo «L’Isola che non c’era – La favola nera del Forteto», «la storia di un cortocircuito sociale che per quarant’anni ha permesso all’inferno di sembrare il paradiso». Ma il giornalista che si occupa anche di radio, è l’autore anche del podcast quotidiano «Ma perché?» In cui ogni giorno insieme ad un esperto del mondo della politica o dell’economia, della scienza o della cultura, riparte dalle basi facendosi la domanda più semplice del mondo: ma perché? Marco Maisano giornalista aretino, inviato, autore e conduttore di programmi tv, radio e podcast, è stato inviato per programmi come «Le Iene», «Nemo – Nessuno escluso» e «Realiti», prima di debuttare alla conduzione nel 2019 con «Piacere Maisano» su TV8. Dal 2022 scrive podcast per OnePodcast, tra questi «The Italian Job», «I Will Survive».