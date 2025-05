Arezzo, 13 maggio 2025 – Le colline della ciclopista dell’Arno con la Fiab

L’escursione in bicicletta in programma domenica 18 maggio 2025

Nel 2023 la Provincia di Arezzo ha realizzato nuovi tratti di ciclovia per collegare percorsi a basso traffico, creando un collegamento continuo tra Arezzo e Levane, parte della futura Ciclovia dell’Arno. Il percorso, ora completamente aperto, presenta però alcuni tratti in condizioni precarie. Quindi nel programma FIAB ecco una cicloescursione di grande valore paesaggistico e con rilevanze storiche come il Santuario di Santa Maria in Valle e la fattoria di Migliarina. L’itinerario evidenzia i collegamenti tra la Stazione di Arezzo, il Sentiero della Bonifica e la Ciclovia dell’Arno dal Casentino. PROGRAMMA 8,30 - Ritrovo Stazione FS Arezzo 8,45 - Partenza della ciclo escursione: Arezzo, Chiusa dei Monaci, Monte Sopra Rondine, Pieve a Maiano, Ponte Catolfi, Levane, SR. 69, Poggio Bagnoli, Civitella in Valdichiana, Arezzo. Pranzo sacco. ~15,00 - Ritorno alla Stazione e fine cicloescursione. Informazioni logistiche. Il giro è lungo circa 65 km, con un percorso piuttosto impegnativo, fatto di saliscendi e molti tratti sterrati, a volte in cattive condizioni. Serve una MTB in buono stato o una e-bike, meglio se con gomme robuste e una camera d’aria di scorta. L’escursione è gratuita per i soci FIAB, mentre i non soci versano 3 € per l’assicurazione. Chi vuole può anche tesserarsi al momento della pedalata. Info: Massimo Barbagli 3334757202