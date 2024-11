Le 7 Note, tornano le lezione del Coro Pop

Arezzo, 1 novembre 2024 – L’ Associazione Le 7 Note e Unicoop Firenze Sezione Soci Coop.fi Arezzo presentano la nuova edizione del corso di Coro Pop gratuito per adulti e bambini, progetto nato nel 2018 e parte del Festival RiCreando Oltre Il Suono.

L’open day, con possibilità di informarsi sulle lezioni ed iscriversi, si terrà lunedì 4 novembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso il Centro*Arezzo Coop.fi di Viale Amendola.

L’innovativo progetto porta la musica direttamente al centro commerciale, proprio nei luoghi in cui abitualmente ci si reca per gli acquisti della vita quotidiana.

I partecipanti saranno divisi in due gruppi: bambini dai 6 ai 13 anni e ragazzi e adulti dai 14 anni in su. Il repertorio si concentrerà su brani noti e di facile ascolto, adatti a tutti, con l’obiettivo di far conoscere ed imparare ad utilizzare il primo e più istintivo degli strumenti: la voce.

Il corso è curato da Silvia Vajente, cantante, concertista, docente alla Scuola Le 7 Note e al Liceo Musicale di Arezzo. Prevede lezioni gratuite a cadenza periodica, con possibilità di partecipare al concerto finale.

Chiunque può imparare a cantare, a qualsiasi età, perché tutti possiedono il dono della voce e molteplici sono i benefici scientificamente provati di questa attività. Gli effetti positivi del canto si moltiplicano cantando in coro. La respirazione,

più profonda e regolare, si sincronizza, generando una sintonia psicologica ed emotiva. I benefici più importanti, oltre a quelli musicali, sono di tipo sociale. Il canto è un collante tra le persone che aiuta a creare comunità e condivisione, oltre ad essere un’attività di immediata soddisfazione che permette a tutti di avvicinarsi con gioia alla conoscenza della musica.

Le attività della Scuola di Musica Le 7 Note proseguiranno quindi nel week end successivo. Sabato 9 novembre si inaugurano i check days, momenti di incontro con affermati docenti che permettono un controllo delle proprie abilità tecniche e del repertorio che si sta preparando, in modo più mirato rispetto alla classica masterclass. Il primo in calendario, proprio il 9, è il “cello check day” con Luca Provenzani, direttore de Le 7 Note, docente al Conservatorio Mascagni di Livorno e collaboratore in veste di primo violoncello di importanti orchestre italiane. Gli studenti interessati a partecipare possono richiedere informazioni al 3488293681 o scrivendo a [email protected].

Sempre sabato 9 novembre, alle 17.30, presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo prosegue la stagione concertistica de Le 7 Note con il recital della giovane e talentuosa violinista Letizia Gullino, vincitrice del concorso internazionale Premio Crescendo, con musiche di J.S. Bach (ingresso al prezzo simbolico di 1 €).