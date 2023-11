La Regione elenca i sessantadue Comuni che hanno subito i danni maggiori

Prima ricognizione per i Comuni colpiti dall’emergenza maltempo. Sono 62 quelli inseriti in un primo monitoraggio, fra la Piana fiorentina, il Mugello la zona dell’Empolese Valdelsa, l’area fra Prato, Pistoia e relative province e il territorio pisano. "Si tratta di 62 Comuni – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani – distribuiti nelle province inserite nella dichiarazione di emergenza (Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Livorno) con i maggiori danni. I Comuni dovranno attivare adesso la ricognizione dei danni subiti da persone e imprese ma anche dai beni pubblici e dalle strutture idrauliche. Ci sono territori in cui ci sono state piogge che capitano una volta ogni 400 anni". Si tratta ora di capire se anche le province di Lucca e Massa Carrara saranno inserite nella dichiarazione di emergenza, come auspicato dallo stesso governatore. L’elenco completo sul sito della Regione Toscana.