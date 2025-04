Arezzo, 30 aprile 2025 – Tanti appuntamenti di primavera con Officine della Cultura. La rassegna Z Generation meets Theatre - al suo ultimo appuntamento - giovedì 8 maggio farà tappa al Teatro Virginian di Arezzo. «Lontano perché Giorgio Castagna, con lo spettacolo "Boca - Storie di genovesi, anarchici e calciatori", ci farà compiere un viaggio da Genova in direzione Buenos Aires andata e ritorno». Importante: per info e prenotazioni è necessario rivolgersi ai numeri 334 3385046 o 349 5299372. Ricordando che il Teatro Virginian è in Via de’ Redi n. 12 ad Arezzo. Inizio alle ore 21.

Iniziano i concerti partecipati del progetto Saràbanda! «Ti va di unirti ai musicisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo per un concerto da vivere? Il primo appuntamento è fissato per domenica 11 maggio alle ore 21 presso il Centro di Aggregazione Sociale Tortaia, ad Arezzo. Non sarà solo musica da ascoltare: sarà un'esperienza da condividere, un incontro aperto a tutti, nessuna età esclusa, fatto di suoni, storie, strumenti e culture» dicono a Officine. Ingresso libero.

E ancora, Sono aperte le iscrizioni ai tre laboratori legati al progetto Saràbanda:

Laboratorio di scrittura e improvvisazione presso il Centro di Aggregazione Sociale Tortaia con svolgimento 10 e 11 giugno;

Laboratorio "Almeno nevicasse" presso Bibliocoop c/o Coop Saione con svolgimento dal 17 al 19 giugno (iscrizioni entro il 13 giugno);

Laboratorio di scrittura creativa presso il Centro di Aggregazione Sociale Indicatore con svolgimento 1 e 2 luglio.

La conduzione dei laboratori è affidata a Francesca Sarteanesi, un'artista toscana che amiamo e che, se già non conoscete, vi invitiamo a scoprire partecipando, gratuitamente, ad uno o tutti i laboratori. Ci sarà da muovere la testa, i piedi e perfino le mani.