La notte di Ivana Spagna, Spettacolo con Righeira

Arezzo, 14 giugno 2024 – Parte con il botto l’estate valdarnese. C’è grande attesa per l’edizione 2024 di Una Notte a Terranuova, l’evento che inaugura il giugno terranuovese. Questa sera, per tuffarsi a capofitto negli anni Ottanta, saliranno sul palco di piazza della Repubblica due big della dance italiana, Ivana Spagna (nella foto) e Johnson Righeira. Si accende dunque la stagione degli spettacoli dal vivo che lo scorso anno, dopo lo stop imposto dalla pandemia, ha visto esplodere la vallata di eventi culturali con stelle della musica di primissimo piano. Nella passata edizione toccò a Cristina D’Avena e ai Gem Boy infiammare la piazza principale del paese, stavolta saranno due icone della musica italiana a cercare di ottenere il bis, tornando indietro di quarant’anni.

Da un lato Spagna, cantautrice che nel 1987 con il brano «Call me» ottenne il secondo posto nella classifica britannica, posizione mai più raggiunta da una cantante italiana in Inghilterra. Passata alla storia per i successi di Sanremo, ha raggiunto il traguardo di 11 milioni di dischi venduti, obiettivo che le è valso il Disco d’Oro alla carriera. Dall’altro lato Johnson Righeira, che dopo la separazione professionale con lo storico partner Michael nel 2016, continua a portare in giro per l’Italia le hit che hanno segnato intere generazioni: «Vamos a la playa», «No tengo dinero» e «L’estate sta finendo». Ad affiancare l’atmosfera da palla stroboscopica ci sarà il food and drink, con gli stand del cibo di strada e dei pub del paese collocati in piazza che apriranno alle 19. Inoltre, insieme a Spagna e a Johnson, si esibirà la tribute band degli ABBA e dopo il concerto sarà invece la volta degli Stranobakkano.