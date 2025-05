La mostra Una fragile armonia di Andrea Salvatori, ecco il catalogo

Arezzo, 15 maggio 2025 – Sabato 17 maggio 2025, alle ore 17.00, in occasione della mostra Una fragile armonia di Andrea Salvatori – in corso al Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento – Museo Civico di Montevarchi fino al 13 luglio 2025 – il museo ospita la presentazione del catalogo dell’esposizione, edito da Fioranna. Per l’occasione verrà inaugurata anche la mostra fotografica Suggestioni fotografiche di Chiara Berti e Fabrizio Procelli, visitabile fino alla chiusura della personale di Salvatori.

Il progetto fotografico nasce da un invito del Museo a rileggere le opere di Salvatori attraverso uno sguardo inedito. Chiara Berti e Fabrizio Procelli, dell’Associazione Fotoamatori Mochi, hanno così realizzato una serie di scatti che non si limitano alla documentazione, ma offrono una vera e propria interpretazione poetica. Le immagini – confluite anche nel catalogo – mettono in risalto contrasti, delicatezze formali, citazioni colte e deviazioni ironiche, restituendo una narrazione autonoma e coerente con lo spirito della mostra.

Una fragile armonia, curata da Federica Tiripelli, direttrice del Museo, propone un nucleo di opere in ceramica che rivelano l’approccio ironico dell’artista, capace di fondere la tradizione artigianale con la sperimentazione contemporanea. Sculture minuziose e surreali, spesso costruite a partire da oggetti di recupero o citazioni artistiche, danno vita a micro-narrazioni sospese tra gioco, eleganza formale e tensione simbolica. Il percorso espositivo si sviluppa in dialogo con la collezione permanente del museo, generando connessioni inattese tra passato e presente, tra linguaggi classici e nuove prospettive espressive.

Andrea Salvatori

Una fragile armonia

a cura di Federica Tiripelli

Montevarchi, Il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento

6 aprile – 13 luglio 2025

Orario da giovedì a domenica: 10.00/13.00 e 15.00/18.00 Chiuso 20 aprile

Biglietti (Cassero + Mostra) Intero: € 4,00 Ridotto: € 2,00 (under 18 anni, soci COOP, CTS, ISIC, ITIC, Touring Club, titolari Mondadori Card, FAI, ARTSUPP, Selecard, tessera ICOM, tessera Studente della Toscana) Gratuito: over 65 anni, under 6, disabili e possessori di Edumusei Card.