La mostra di Marta Galetti a Sansepolcro Art Gallery

Arezzo, 26 giugno 2024 – Marta Galetti è affascinata dal mistero del femminile, è attratta da culture e spiritualità altre e affina la propria interiorità creando singolari immagini con l’uso di varie tecniche; nel suo percorso di formazione sono importanti diversi aspetti e fasi ben precise, come la moda (è diplomata come stilista), la pittura a olio (ma anche l’acrilico e il carboncino) o come la scultura, in ispecie la modellazione dell’argilla e dunque la ceramica. Ma più in generale a governare la creatività di Marta sono la necessità di armonia con sé stessa e con il mondo, la passione per l’iconografia e soprattutto l’urgenza di esprimere il proprio universo personale: nata sotto il segno dei Gemelli, l’autrice dopo varie esperienze espositive approda ora alla Sansepolcro Art Gallery di Via XX Settembre 15, nuovo ma già avviato punto di riferimento per molti artisti, fondato nella città pierfrancescana nel settembre 2023 da Marcello Medici e Stefano Vannini. Marta Galetti vive e dipinge a Imola e negli anni ha sentito il bisogno di condividere con il pubblico le emozioni racchiuse nelle sue opere, comunicando così la propria esperienza vitale. "IL FEMMINILE E I SUOI VOLTI" (questo il titolo dato alla personale in programma a Sansepolcro) è una collezione di quadri e vasi ispirati a visi di donne sciamane di originale forza emotiva, la cui caratteristica energetica sta nel portare un dono. A coloro che guardano i suoi lavori Marta suggerisce di aprirsi per cogliere tutto ciò in ogni sfumatura, amandosi per come si è. Il vernissage è in programma per sabato 29 giugno alle 17.30 e la mostra proseguirà fino al 20 luglio p.v. Da vedere senz’altro.