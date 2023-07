La città si prepara al Monte San Savino Festival

Arezzo, 22 luglio 2023 – Pochi giorni all’inizio dell’edizione 2023 del Monte San Savino Festival che per due settimane animerà il centro storico.

Con l’avvicinarsi dell’inizio dei concerti cresce l’attesa e si moltiplicano le iniziative che renderanno queste giornate straordinarie.

Già i numeri delle Masterclass ci offrono un quadro dell’apprezzamento del Festival. Saranno il numero record di 130 i giovani talenti, provenienti da tutta Italia ed anche dall’estero, che frequenteranno i corsi di perfezionamento in violino, oboe, canto lirico, flauto, violoncello, pianoforte, viola e clarinetto.

“Un risultato assolutamente eccezionale”, racconta il M° Luigi Tanganelli direttore artistico della manifestazione. Tutte le classi sono piene e stiamo aspettando con grande trepidazione l’avvio dei corsi.”

Per chi verrà a Monte San Savino il festival offrirà un’esperienza musicale coinvolgente non solo per i concerti ma anche per le tante iniziative anche originali che abbiamo programmato. Penso al programma MusicLab, laboratorio di musica d’insieme per strumenti ad arco rivolto ai giovanissimi, dai 7 a i 12 anni, realizzato in collaborazione con la Scuola di Musica “U. Cappetti”.

Questi ragazzi, durante il festival, andranno a formare un’orchestra che poi avrà anche l’opportunità di suonare in apertura di alcuni concerti del festival. Inoltre, prosegue Luigi Tanganelli, abbiamo attivato una collaborazione con la Liuteria Italiana, una delle aziende più importanti nella realizzazione di strumenti musicali che tra il 24 ed il 26 luglio esporrà direttamente all’interno di Palazzo Gamurrini le sue creazioni e tutti potranno ammirarle e provarle.”

Il Festival ha un impatto molto positivo sulla città sotto vari aspetti, dichiara Patrizia Roggiolani Assessore alla Cultura. Senza dubbio per la ricaduta economica su tutte le attività del centro storico, ma anche per l’atmosfera che anima la città. In queste due settimane Monte San Savino si trasforma e diventa un conservatorio a cielo aperto, la musica si sente ovunque e ci trasporta in una dimensione quasi fiabesca.”

Ad aprire il festival sarà un concerto dell’Ensemble Barocco del Conservatorio di Reggio Emilia e Castenuovo ne’ Monti. L’evento è previsto per lunedì 24 luglio in piazza Gamurrini alle ore 21,30 con uno spettacolo dove si spazierà dal Barocco di Vivaldi fino alla musica del ‘900, con Astor Piazzolla e Mussorgski.