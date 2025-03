Arezzo, 19 marzo 2025 – La Camminata in Val di Chio: la valle di Dio

Domenica 30 marzo un viaggio tra natura, storia e arte nei giorni della Festa dell’Annunciazione e dell’Antico Capodanno della Toscana

In occasione dell’Anno del Giubileo della Speranza, il CSI Arezzo e Il Cammino della Traslazione ASD, con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino e la collaborazione dell’Unità Pastorale di S. Giuliano in Collegiata, San Marco alla Nave, S.S. Maria e Cristina in Pieve di Chio, organizzano un evento speciale: la Camminata in Val di Chio. Un’opportunità unica per scoprire e riscoprire sentieri, paesaggi, borghi storici e tradizioni della valle che il Duca Leopoldo di Lorena definì la “Valle di Dio”.

L’iniziativa si terrà domenica 30 marzo 2025, in prossimità della Festa dell’Annunciazione (25 marzo) e Antico Capodanno della Toscana, data che fino al 1749 segnava l’inizio dell’anno civile e religioso nella regione.

I promotori dichiarano: "Abbiamo scelto la Val di Chio per questa camminata anche perché qui sono custoditi due preziosi dipinti seicenteschi raffiguranti l'Annunciazione, conservati in cappelle private. Questo territorio è un autentico scrigno di valori ambientali, storici e architettonici, profondamente legato alla devozione mariana e alla tradizione contadina. Oggi la valle è una meta ambita per un turismo di qualità e internazionale, che apprezza la bellezza incontaminata e il fascino delle sue testimonianze storiche. La data dell’evento ha un significato speciale, poiché celebra l’Incarnazione di Cristo e il rinnovarsi del ciclo naturale con l’arrivo della primavera.”

La camminata offrirà un’immersione nel paesaggio suggestivo della Val di Chio, tra arte, storia e spiritualità.

Programma della giornata:

Ore 15:00 – Ritrovo presso Buccelletti Casali & Cantina (Via Santa Cristina, 16, Castiglion Fiorentino). Iscrizioni e presentazione dell’evento a cura di Nicola Meacci, Referente Cammini CSI Arezzo. Saluto di Don Aimé, Parroco dell’Unità Pastorale di Castiglion Fiorentino.

Ore 15:30 – Partenza lungo il Sentiero degli Antichi Mulini, costeggiando il Torrente Vingone fino al Vecchio Mulino del Cilone, attraversando i borghi storici di Santa Margherita e Colle Secco con sosta alla chiesa locale lungo il Sentiero degli Ulivi

Arrivo all’Agriturismo La Fenice (Località Taragnano) – Visita alla Cappella Conti con illustrazione del dipinto seicentesco dell’Annunciazione attribuito al pittore cortonese Adriano Zabarelli detto il Paladino, a cura delle proprietarie, le sorelle Bernardinello.

Ritorno attraverso Salvagno, Sant’Enea e Caprile, con arrivo all’Azienda Buccelletti. Visita all’Oratorio Sensi, aperto eccezionalmente per l’occasione, con presentazione del dipinto seicentesco dell’Annunciazione di Baccio da Cortona, a cura della proprietaria Lidia Castellucci.

Ore 18:30 circa – Momento conviviale con degustazione di prodotti tipici locali, tra cui olio e vino di produzione artigianale.

Dettagli tecnici e iscrizioni

Percorso ad anello di circa 8 km, con un dislivello in salita di 100 m.

Quota di iscrizione: 7 euro, comprensiva di copertura assicurativa giornaliera e degustazione finale.

Per info e prenotazioni:

Maria: 371 1292627

Antonio: 338 8047626

Email: [email protected]

Si raccomanda un abbigliamento adeguato: scarpe da trekking, bastoncini, acqua e un cambio di maglietta e scarpe da lasciare in auto. La partecipazione è sotto la responsabilità dei singoli iscritti, che dovranno garantire la propria idoneità fisica e il rispetto delle norme di sicurezza. In caso di maltempo, l’evento potrebbe subire variazioni o essere annullato.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza autentica della Val di Chio, tra storia, fede e natura. Vi aspettiamo numerosi!

CSI Arezzo & Il Cammino della Traslazione ASD