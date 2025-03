Joan Thiele e Giorgio Poi al Mengo

Arezzo, 18 marzo 2025 – Joan Thiele direttamente dall’ultimo Sanremo, il 9 luglio salirà sul palco del Prato. Il Mengo Music Fest svela un altro tassello dell’edizione 2025, la 21esima per il festival guidato da Paco Mengozzi e continua ad affidarsi ad artisti che hanno calcato il palco dell’Ariston, come fatto nelle passate edizioni. Inizia a comporsi così il cartellone della rassegna di luglio con l’ospite di punta della seconda serata ad ingresso gratuito, che arriva ad Arezzo per una tappa del Joanita tour 2025 dopo il successo dell’ominimo album. In gara all’ultimo festival della canzone italiana col brano Eco, Joan Thiele è cantautrice e producer poliedrica, vive la sua infanzia tra la Colombia e l’Italia. Il suo mondo sonoro spazia tra R&B, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70, da Piero Umiliani a Piero Piccioni. La sua impronta musicale ed estetica è sempre originale, dimostrando che un nuovo approccio sperimentale alla musica pop è possibile. Una consapevolezza sonora che, a partire dall’ep “Operazione Oro”, ha trovato seguito in “Atti” - una release divisa in tre episodi, dove emerge un immaginario sonoro fortemente legato al mondo cinematografico. Nel maggio 2023 ha vinto il David di Donatello come Miglior Canzone Originale con il brano “Proiettili”, tratto dal film “Ti mangio il cuore”, presentato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. A dicembre è uscito “Veleno”, brano che ha anticipato il suo debutto in gara tra i big di Sanremo e il nuovo progetto discografico, definito “l’album italiano del momento” da Rolling Stone Italia. Non solo Joen Thiele, per il 9 luglio il Mengo è al lavoro anche per Giorgio Poi, uno dei nomi di punta della musica indie. La 21esima edizione del Mengo Music fest prevede sei serate dall’8 al 13 luglio nella confermata location del Prato di Arezzo. Tra gli artisti già annunciati, in arrivo il 10 luglio ad ingresso gratuito Lucio Corsi, il cantante rivelazione di Sanremo arrivato secondo all’Ariston quest’anno con la sua “Volevo essere un duro”. Il cantautore di Vetulonia vincitore del Premio della Critica Mia Martini, che nella serata cover a Sanremo ha duettato con Topo Gigi, ha registrato il tutto esaurito al Club Tour 2025 in partenza ad aprile. Il 21 marzo sarà pubblicato in digitale il nuovo album di Lucio Corsi. Il disco fisico, il quarto in studio dell’artista, è in uscita l’11 aprile. Comincia a comporsi anche il cast della serata dell’11 luglio al Mengo con Adi Oasis e i Dov’e Liana?. Il 12 luglio invece, il sabato a pagamento che porterà al Prato gli Afterhours di Manuel Agnelli col loro tour 2025 Ballate per piccole iene. La stessa sera spazio anche al rock alternativo dei Fast Animals and Slow Kids e a dj Ralf. E domenica 13 luglio ad ingresso gratuito, chiusura con la grande festa per «Su di noi, la nostra storia», il tour mondiale di Pupo per i 50 anni di carriera e i 70 di Enzo Ghinazzi che parte proprio dal Prato per poi proseguire tra il 2025 e il 2026 tra Italia, Europa, America, Australia, Canada.