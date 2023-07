Jazz e canzone d’autore al festival Smart

Arezzo, 14 luglio 2023 – Primo appuntamento in musica per l’Arezzo Smart Festival presso l’Arena Eden di Arezzo. Mercoledì 19 luglio, con inizio alle ore 21:15, Francesco Giustini (tromba, flicorno, effetti) e Santiago Fernandez (pianoforte) saranno protagonisti di “Improvviso”, una serata fondata sulla creazione estemporanea e l’interplay, con un repertorio che mescola jazz e canzone d’autore. Sonorità eteree, mediterranee e senza tempo, in una performance piena di sorprese, questo è “Improvviso”.

Nella seconda parte del concerto verranno sonorizzate dal vivo le foto di Gianni Vasca, fotografo, architetto, intellettuale e appassionato di musica recentemente scomparso che ha saputo ritrarre con uno sguardo personale e fuori dagli schemi Arezzo, l’Italia e l’Europa degli anni ‘70.

Ingresso € 8,00. Info e prevendite ad Arezzo: Officine della Cultura, via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 - 338 8431111 - [email protected] – Cinema Eden, via Guadagnoli 2, in orario di apertura. Prevendita on line presso www.ticketone.it. Ulteriori informazioni: www.arezzosmartfestival.com – www.officinedellacultura.org.

Smart è un progetto di Officine della Cultura realizzato in collaborazione con Associazione Jazz On The Corner con il sostegno di Regione Toscana e Studio Dentistico Associato Dott. Turchetti, Volpi, Favi nell’ambito del Colline Etrusche Festival.