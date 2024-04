Istanti, tornano i concerti di Pieve Classica

Arezzo, 2 aprile 2024 – Venerdì 5 Aprile alle ore 21,15 torna PIEVE CLASSICA 2024 con il suo sesto e terz'ultimo appuntamento.

Sarà la volta di un artista originario proprio di Pieve Santo Stefano, FRANCESCO SERI, che presenterà un concerto di suoi inediti dal titolo di ISTANTI. Molto interessante ed accattivante come l'artista stesso presenta questo suo lavoro: "Da sempre "aggeggio" con la musica e negli ultimi anni ho iniziato a fermare i miei ISTANTI scrivendo suoni e testi che porto in pubblico in forma di racconto/canzone, ovvero

spiego l’origine, l’istante che ha dato vita ad un’emozione. E’ questo uno spettacolo molto intimo che preferisce spazi contenuti, non le grandi arene, soprattutto luoghi in cui è possibile ascoltare senza troppo rumore. Non devo riconoscermi, farmi riconoscere, conoscere: emozionarsi fa bene; la musica e spero che i miei “ISTANTI” contribuiscano anche solo in piccolissima, minuscola, infinitesimale parte al bene di chi mi ascolta".

Francesco Seri come detto è nato a Pieve S. Stefano, ha iniziato giovanissimo lo studio del clarinetto al Conservatorio “F. Morlaccchi” di Perugia, dove si è diplomato brillantemente sotto la guida del M° Andrea Marzà. La musica ha sempre accompagnato la sua vita e questo gli ha permesso di fare esperienze di ogni genere, inizialmente “appartenendo” al mondo accademico, suonando in orchestre sinfoniche, gruppi di musica da camera, realizzando incisioni discografiche, poi nella veste di insegnante facendo esperienze dalla Scuola d’Infanzia fino ad arrivare all’insegnamento in Conservatorio, passando infine per un periodo di attività legato alla direzione d’orchestra. Dal 2014, anno della scomparsa di sua madre, ha iniziato a scrivere canzoni su testi suoi.

Attualmente insegna clarinetto al Liceo Musicale “A. Mariotti”di Perugia.

Per gli organizzatori di PIEVE CLASSICA questo sesto appuntamento rappresenta un momento importante e qualificante della stagione, presentando un artista di grande livello, vanto ed onore di Pieve Santo Stefano per il suo impegno e le sue qualità nel campo della Musica.