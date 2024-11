Istanti con Francesco Seri a Monterchi

Arezzo, 8 novembre 2024 – Laboratori Permanenti ha inaugurato la terza edizione di Nuovi Orizzonti, la rassegna di teatro contemporaneo a Monterchi, al Teatro Comunale, sede della Residenza artistica e culturale dell’associazione.

La manifestazione si è aperta il 27 ottobre e durerà fino al 13 febbraio 2025, offrendo al pubblico diversi appuntamenti, dal teatro canzone alle drammaturgie contemporanee, agli spettacoli dedicati a bambini e famiglie.

Nuovi Orizzonti è una rassegna rivolta principalmente agli abitanti del territorio della Valtiberina e al loro coinvolgimento: attraverso le sfaccettature del Teatro di ricerca, potranno divertirsi, ragionare, pensare, immaginare – come spiega la direttrice artistica Caterina Casini; - gli spettacoli proposti - prosegue l’Assessore alla Cultura Manuela Malatesta - assumono un significato sempre più profondo e portano con sé momenti di riflessione, frammenti musicali, incontri intimi, cercano di costruire e rendere saldo il rapporto fra i bambini e ragazzi con il teatro.

Per il secondo appuntamento previsto il 10 novembre alle ore 18.00 quest’anno è stata inserita nella programmazione una nuova proposta di teatro-canzone: lo spettacolo ISTANTI con Francesco Seri voce e clarinetto.

Quello che viene presentato a Monterchi è un viaggio nel mondo del musicista Francesco Seri, senza barriere di nessun genere. Un mondo di suoni, pochi, sempre pochi, che genera emozione.

“Le emozioni non sono riconducibili ad un numero, ad una quantità, diciamo che le unisce la condizione di tirarci fuori dal recinto del nostro io: è un denudarsi del proprio “apparire”, mettersi in gioco. Questo “meccanismo” genera contatto, genera comunicazione, genera relazione, reazione, conoscenza, esperienza e tutto ciò mi ha sempre offerto la possibilità di sbagliare facendo, proponendo. Da sempre "aggeggio" con la musica e negli ultimi anni ho iniziato a fermare i miei ISTANTI scrivendo suoni e testi che porto in pubblico in forma di canzone. Emozionarsi fa bene, spero che i miei “ISTANTI” contribuiscano, in piccolissima, minuscola, infinitesimale parte, al bene di chi mi ascolta” Francesco Seri.

Francesco Seri, nato a Pieve S. Stefano, ha iniziato giovanissimo lo studio del clarinetto. La musica ha sempre accompagnato la sua vita suonando in orchestre sinfoniche, gruppi di musica da camera, realizzando incisioni discografiche – è sua l’interpretazione della colonna sonora dell’ultimo film di Massimo Troisi “Il postino” composta da Luis Bacalov e vincitrice del Premio Oscar - e poi nella veste di insegnante facendo esperienze dalla Scuola d’Infanzia fino ad arrivare all’insegnamento in Conservatorio, passando infine per un periodo di attività legato alla direzione d’orchestra. Dal 2014, anno della scomparsa di sua madre, ha iniziato a scrivere canzoni su testi suoi.

Anche quest’anno Laboratori Permanenti ha attivato un ABBONAMENTO speciale rivolto al suo pubblico: si tratta infatti di un abbonamento a 4 spettacoli valido sino al 31 settembre 2025, che rappresenta una card a scalare non nominativa con cui il pubblico può usufruire di tutti gli spettacoli proposti dall’associazione sul territorio, dalla rassegna a Monterchi a quella a Pieve Santo Stefano (che sarà presto presentata) per finire con il festival estivo.

Una proposta agile e facilmente fruibile creata appositamente per offrire al pubblico la possibilità di vedere del buon teatro a prezzi contenuti e di poterlo condividere con chi preferisce e quando preferisce!

BIGLIETTERIA

Intero € 10,00

Ridotto under25 e over65€ 8,00

Abbonamento 4 spettacoli

€ 30,00

Programma completo su www.laboratoripermanenti.com

INFO E PRENOTAZIONI:

cell. 379 125 3567

(tramite whatsapp o chiamando dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00)

[email protected]