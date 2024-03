Iscrizioni aperte ai Laboratori residenziali di Kilowatt Festival 2024

Arezzo, 26 marzo 2024 – Iscrizioni aperte ai Laboratori residenziali a Kilowatt Festival 2024

Comw ALPHABET: METODO, il laboratorio condotto da Marco Valerio Amico (gruppo nanou)

dal 12 al 16 luglio, dalle 10 alle 16:45 (presso CasermArcheologica).

Esito pubblico per la condivisione e trasmissione del lavoro svolto: martedì 16 luglio, ore 18, presso Auditorium Santa Chiara.

Il metodo Alphabet di gruppo nanou è uno strumento di ricerca coreografica e osservazione linguistica che fa del dialogo lo strumento di verifica e perfezionamento. Il laboratorio è un dialogo diretto con danzatori e danzatrici, performer e movers per la trasmissione e la verifica del processo di scrittura coreografica della compagnia. L’incontro è un procedimento empirico: fornite alcune informazioni coreografiche per attivare un sistema di improvvisazione, scrittura istantanea e osservazione, il sistema coreografico, chiaro e semplice nelle sue informazioni, diviene il limite da praticare per generare e scoprire delle opportunità creative. Le istruzioni vengono applicate sul piano spaziale (uso dello spazio), atletico, coreutico, sonoro, luminoso. Si determina così un campo di osservazione dove evidenziare i nodi di una possibile scrittura coreografica che si nutre delle peculiarità dei soggetti coinvolti. L’istruzione, pur rimanendo all’interno degli attori del sistema generato, deve farsi evidente e inequivocabile, non necessariamente decriptabile: quando osserviamo il firmamento ne percepiamo l’esattezza anche senza decriptare le regole che permettono quei moti e quelle disposizioni spaziali.

Numero massimo di partecipanti: 20

Modalità di selezione: per ordine di iscrizione, fino a esaurimento posti, entro il 26 aprile. Laboratorio aperto a professionisti e a tutti coloro che abbiano una buona attitudine al movimento.

È prevista una quota di iscrizione. Sono previste agevolazioni per l’ospitalità.

Info e iscrizioni: [email protected] / 0575 733063

Poi RAPSODIE, laboratorio di improvvisazione per danzatori e musicisti

condotto da Giorgio Rossi (Sosta Palmizi) e dal pianista Livio Minafra

per i danzatori: dal 12 al 20 luglio, dalle 9:30 alle 16:45, presso Tedamis. per i musicisti: dal 17 al 20 luglio, dalle 9:30 alle 16:45, presso Tedamis.

Esito pubblico per la condivisione e trasmissione del lavoro svolto: sabato 20 luglio, alle 17, presso Tedamis.

Nell’Antica Grecia il Rapsòdo era colui il quale “cuciva il canto”. Nella musica la Rapsodia è un momento musicale dove tradizione popolare ed accademica sono fuse dall’improvvisazione. Ed è questo il senso del lavoro di Rossi e Minafra: cucire i movimenti e i suoni sublimando il quotidiano nell’artistico. Il laboratorio nasce dalla volontà e dal desiderio di Giorgio Rossi, coreografo e danzatore e Livio Minafra, musicista, di accostare lo studio dell’improvvisazione a quello del movimento cercando un contesto dove la danza, la musica, il gesto, la parola e il gioco possano rimanere liberi e uniti armonicamente alle emozioni, al sentire e alle esperienze di ciascuno, quelle reali come quelle immaginate.

Numero massimo di partecipanti:18 danzatori + 7 musicisti

Modalità di selezione: selezione su CV entro il 26 aprile. Laboratorio aperto a tutti coloro che abbiano una buona disponibilità e capacità nell'improvvisare.

È prevista una quota di iscrizione. Sono previste agevolazioni per l’ospitalità.

Info e iscrizioni: [email protected] / 0575 733063

E ancora, IL TUO RUMORE laboratorio condotto da Fiorenza Menni (Ateliersi)

dal 16 al 18 luglio, dalle 10 alle 16:45 (presso CasermArcheologica). Non è previsto un esito pubblico di condivisione del lavoro svolto. Un percorso di allenamento per focalizzare le basi tecniche e creative del dialogo, dando spazio al proprio gusto per generare auto-immaginazione. Si lavorerà sulla precisione sentimentale nell’interpretazione, sulla potenza dell’essere guardati e del guardare. Si osserverà la voce prima della parola, fino all’articolazione dei suoni e dei sensi. Numero massimo di partecipanti: 16

Modalità di selezione: per ordine di iscrizione fino a esaurimento posti entro il 26 aprile. Laboratorio aperto a tutte/i.

È prevista una quota di iscrizione. Sono previste agevolazioni per l’ospitalità.

Info e iscrizioni: [email protected] / 0575 733063