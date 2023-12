Informazione, ambiente ed energie. Stelle polari delle nuove generazioni

Nuove generazioni protagoniste, con tanti approfondimenti su informazione, ambiente ed energia. Si è svolta a Firenze, a Palazzo Capponi, la premiazione dei concorsi (anno scolastico 20222023) promossi dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, guidato da Andrea Ceccherini, con i partner Enel, Crédit Agricole, Regione Toscana, Corriere.it, ilSole24ore.com e Quotidiano.net, nel contesto de "Il Quotidiano in Classe". Altissima la partecipazione con ben 23mila gli elaborati, arrivati da tutta Italia. Alla cerimonia, condotta da Luigi Casillo, giornalista di Sky Tg24, erano presenti il presidente dell’Osservatorio stesso Andrea Ceccherini; il presidente della Regione Eugenio Giani; il vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo; Emiliano Maratea, responsabile Enel area appenninica; Massimo Cerbai, responsabile direzione regionale Crédit Agricole Italia; Karen Nahum, direttore generale publishing & digital del Gruppo 24 Ore e Marco Quattrone, marketing director del Corriere della Sera.

"I concorsi e le iniziative speciali rientrano nelle molteplici attività che promuove l’Osservatorio – ha detto Pierfrancesco Salvetti, responsabile relazioni esterne dell’Osservatorio stesso - come tappe di una strada consolidata, tracciata dal progetto "Il Quotidiano in Classe". Attività su cui abbiamo puntato molto grazie anche al supporto dei nostri partner, con i quali siamo riusciti in questi anni a rafforzare un ‘cammino’: quello per il cittadino di domani. Perché sia responsabile, indipendente, critico, attivo e protagonista della società". Per il concorso "Ambient’Amo", organizzato col patrocinio della Regione, il premio è andato alla IIA biennio Poggibonsi del Cpia 1 di Siena, accompagnata dai professori Marco Manzo e Daniela Di Bonaventura. Il concorso "Le 5 E dell’energia" è stato vinto dalla IIIB Amministrazione, Finanza e Marketing dell’Iis Eugenio Montale di Genova (accompagnata dalla professoressa Roberta Bottaro). Per l’iniziativa "E-project: ecological literacy", promossa in collaborazione con Enel, hanno vinto: la IIA del Cfp Upt Scuola delle Professioni per il Terziario di Rovereto (Tn) con la professoressa Elena Mondini; la IVA e IIA del liceo scientifico Isis Gobetti -Volta di Bagno a Ripoli (Fi) con la professoressa Carlotta Gradi; la IIID e IIIF del liceo classico Francesco Maurolico di Messina (professor Antonino Ponzio); la IC Scienze umane dell’Iis De Filippis-Galdi di Cava de’ Tirreni (Sa) con la professoressa Maria Raffaella Forcellino.

Per il concorso "Sosteniamo il Futuro", premio a Lorenzo Alberici, Lorenzo Martinelli, Agnese Panelli della VA liceo scientifico Franco Moretti e Iis Carlo Beretta di Gardone Val Trompia (Bs) accompagnati dalla professoressa Emanuela Gardoni. Infine per l’iniziativa del portale www.ilquotidianoinclasse.it promossa con le redazioni de Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e Quotidiano Nazionale ha vinto Greta Todeschini dell’Istituto Turoldo di Bergamo.