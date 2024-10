"Indagine su Alda Merini, lo spettacolo arriva al Teatro Mario Spina

Arezzo, 5 ottobre 2024 – "Indagine su Alda Merini: una donna sospesa tra il dolore e la gioia”, lo spettacolo arriva al Teatro Mario Spina

La cultura e il grande teatro protagonisti ancora una volta a Castiglion Fiorentino. Domenica 20 ottobre il Teatro Mario Spina ospiterà lo spettacolo “Indagine su Alda Merini: una donna sospesa tra il dolore e la gioia”, testo e regia del poeta Antonio Nobili.

Lo spettacolo si presenta con una nuova e coinvolgente interpretazione, promettendo un'esperienza unica e memorabile. La talentuosa attrice Giorgia Trasselli darà vita alla figura della poetessa Alda Merini, portando sul palcoscenico una rappresentazione carica di sensibilità e carisma. Accanto a lei, il giovane attore Valerio Villa interpreterà Paolo, uno studente le cui prospettive di vita verranno trasformate dalla straordinaria interazione con la grande poetessa.

La narrazione prende avvio da una telefonata tra un professore universitario e Alda Merini, che accetta di accogliere un promettente ricercatore per un periodo di studio. Da questo incontro, si sviluppa un’intensa trama di emozioni, dove la sofferenza e la gioia si intrecciano nell’animo di una donna tanto fragile quanto potente.

In un intreccio di poesia, emozione e riflessione, lo spettatore scoprirà come la sofferenza e la gioia possano convivere nell’animo di una donna tanto fragile quanto potente. Un racconto intenso, fatto di parole e silenzi, che prende vita sul palcoscenico e lascia un segno profondo nel cuore di chi lo vive. Lo spettacolo offre un’opportunità per riflettere sull'arte della poesia e sull'umanità dei suoi protagonisti, attraverso un racconto ricco di parole e silenzi. Sarà un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera di intensa bellezza.

Biglietti disponibili su https://www.vivaticket.com/it/Ticket/indagine-su-alda-merini-una-donna-sospesa-tra-il-dolore-e-la-gioia/235612

Per tutte le info visitare il sito www.dioarriveraallalba.com/castiglionfiorentino o contattare il numero 320 460 7314