Arezzo, 1 luglio 2024 – Mercoledì 3 luglio, ore 21, sul palco estivo della Fondazione Baracchi, Incontro in musica con Giovanni Caccamo: Parole e canzoni con l’artista siciliano, scoperto da Franco Battiato, grande talento della musica d’autore italiana.

È stato scoperto da Franco Battiato per poi diventare uno degli artisti più amati e apprezzati nella musica d’autore italiana: Giovanni Caccamo sarà il protagonista del terzo appuntamento con il cartellone estivo della Fondazione Baracchi.

La serata, intitolata “Parola Tour Acoustic”, è in programma mercoledì 3 luglio, ore 21, nel grande giardino di via Bosco di Casina, a Bibbiena, presso la sede della Fondazione.

Durante l’incontro in musica, condotto dal giornalista Massimo Orlandi, Caccamo presenterà al pianoforte alcune delle perle del suo repertorio, e non solo. Le proposte musicali si alterneranno anche ai racconti sul suo cammino di artista, sui suoi incontri, sulle sue scoperte artistiche e umane: Caccamo ha una grande sensibilità, ma oltreché profondo, riesce anche a essere straordinariamente ironico.

Nel corso della serata l’artista siciliano presenterà anche i risultati di un grande lavoro dedicato al futuro e al cambiamento, in cui ha coinvolto 60 giovani famosi e meno famosi, e il cui Manifesto «Manifesto del cambiamento–Parola ai giovani» pubblicato da Treccani, ha avuto la prefazione di Papa Francesco.

Nell’ultimo anno Caccamo espande il suo ultimo progetto “Parola ai giovani” anche all’estero: l’8 aprile, a New York, presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in occasione del forum internazionale dei giovani, ha presentato ad oltre 5000 ragazzi provenienti da 142 Paesi, Youth and future, un concorso di idee, rivolto a giovani di tutto il mondo.

Giovanni Caccamo è nato a Modica (Ragusa) nel 1990. Dopo una significativa gavetta, la sua carriera ha cominciato a decollare a partire dal 2012 grazie anche all’incontro con Franco Battiato che ha saputo riconoscere e valorizzare il suo talento.

Nel 2015 ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, e nel 2016 è giunto terzo tra i Big.

Autore di musiche per artiste come Elisa, Malika Ayane, Emma Marrone, Francesca Michielin, ha collaborato con artisti come Andrea Bocelli, Patti Smith, Lang Lang, Antony and the Johnsons. Ha al suo attivo cinque album.