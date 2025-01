Incontri "Nati per Leggere": al via le letture per bambini da 0 a 5 anni in biblioteca La Biblioteca Comunale di Sansepolcro presenta un ciclo di incontri dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie: "Nati per Leggere", un’occasione speciale per avvicinare i bambini al magico mondo dei libri e della lettura.