Incide cuore e iniziali sulla Torre di Pisa: denunciata una coppia di turisti

Dopo il Colosseo, un nuovo danneggiamento: questa volta alla Torre di Pisa. Una dimostrazione di amore eterno che è costata cara a una coppia di turisti francesi colti in flagrante nell’atto di incidere i propri nomi su una colonna del celebre monumento. E’ successo ieri mattina e a lanciare l’allarme è stato un addetto alla vigilanza del campanile che ha sorpreso la 19enne francese nell’atto di incidere un cuoricino con all’interno due lettere – le iniziali del suo nome e del suo innamorato – su una colonna del settimo anello del monumento mediante l’uso di un bracciale a serpentina per scalfire la pietra. L’addetto dell’Opera Primaziale ha subito allertato la polizia di Stato che è intervenuta alle 10.50 e ha intercettato la giovane turista. La ragazza, accompagnata in Questura, ha ammesso le sue responsabilità e ha riferito ai poliziotti di aver inciso la iniziale del proprio nome e di quello del fidanzato all‘interno del cuoricino. Dopo il rituale fotosegnalamento è stata denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di danneggiamento aggravato al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale.

Ilaria Vallerini