Ilenia, scacco al destino a Grosseto: la laurea dopo il coma e la fascia di Miss Coraggio

Si è ribellata a un destino che voleva segnarla. Per sempre. E’ simbolo di vera resilienza. Quattro anni dopo quell’ incidente in cui rischiò la vita si è conquistata la fascia di Miss Coraggio e sarà ospite d’onore alla finalissima di Miss Italia, che dopo 13 anni torna a Salsomaggiore. Ilenia Garofalo, grossetana, oggi ha 24 anni. Era una ventenne quella mattina del 23 febbraio 2019 quando a Sesto Fiorentino venne falciata sulle strisce da un’auto guidata da un anziano. Il coma, un lunghissimo periodo di sofferenze, 14 interventi chirurgici all’ospedale di Careggi. Ma anche la laurea con il massimo dei voti in Disegno industriale all’Università di Firenze con una tesi dal titolo "La bellezza nell’imperfezione". Dopo il miglioramento delle condizioni, la ripresa di una vita normale e la decisione di iscriversi a Miss Italia senza dire nulla a nessuno. Una leonessa, Ilenia, che quest’estate ha partecipato alle selezioni toscane e che Patrizia Mirigliani, la patron del concorso di bellezza, ha voluto premiare con una fascia speciale, dedicata al suo coraggio. Come accadde con Gessica Notaro nel 2007 sfregiata con l’acido dal suo uomo e nel 2011 con Rosaria Aprea aggredita dall’ex compagno. Sono i simboli della violenza contro le donne. La consegna ai "Fatti vostri" su Rai2.

Ilenia era stata invitata da Tiberio Timperi per raccontare la sua storia. Poi è stata chiamata in studio Patrizia Mirigliani, che la ragazza non conosceva. L’abbraccio, la commozione, l’invito alla finalissima. Nell’anno in cui il concorso si è distinto per una campagna sulla sicurezza stradale, il riconoscimento premia una vittima che ha potuto riprendersi la vita. "La mia partecipazione - ha detto Ilenia - è un manifesto di forza e di coraggio e un messaggio a tutte le donne e a chi ritiene che un’imperfezione fisica ed estetica possa privarci della nostra bellezza". "Il titolo - ha detto la patron del concorso - rende omaggio ad una donna che dopo le sofferenze offre come esempio il proprio riscatto".