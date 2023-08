Il Maestro Trevino sul palco del Puccini con Turandot

Turandot, il capolavoro incompiuto in cui Puccini ha manifestato tutto il suo talento compositivo, torna in scena nel Gran Teatro di Torre del Lago, stasera alle 21,15 per l’ultima rappresentazione della stagione 2023, anche se il Festival Puccini prosegue con altri spettacoli fino al 26 agosto. Questa Turandot, nella co-produzione con il Teatro Goldoni di Livorno, porta la firma di Daniele Abbado e vedrà sul podio il Maestro Robert Trevino (nella foto) che eseguirà ancora una volta l’opera con il finale di Luciano Berio. Sul palco un cast d’eccezione: nel ruolo del titolo il soprano lirico drammatico Sandra Janušaite, per il principe Calaf il tenore Amadi Lagha, mentre Liù sarà interpretata da Emanuela Sgarlata, Timur da Antonio Di Matteo, Ping da Simone Del Savio, Pong da Marco Miglietta, Pang da Andrea Giovannini. Il Coro è diretto da Roberto Ardigò e il Coro delle Voci Bianche è istruito da Chiara Mariani.

Olga Mugnaini