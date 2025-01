Il concerto dell’Epifania che il Maestro aretino Roberto Fabbriciani

Arezzo, 2 gennaio 2024 – Lunedì 6 gennaio 2024 alle ore 18,30 si terrà il tradizionale concerto dell’Epifania che il Maestro aretino Roberto Fabbriciani, flautista e compositore, da tradizione offre come un gesto d’amore per la sua terra all’amato Santuario Santa Maria del Sasso. A conclusione del concerto il Maestro terrà un incontro con tutti i presenti per i saluti e gli auguri di rito.

Roberto Fabbriciani ha innovato la tecnica flautistica moltiplicando con la ricerca

personale le possibilità sonore dello strumento. Ha collaborato con alcuni tra i maggiori compositori del nostro tempo: L. Berio, L. de Pablo, J. Cage, G. Kurtág, G. Ligeti, L. Nono, K. Stockhausen, T. Takemitsu, molti dei quali gli hanno dedicato numerose ed importanti opere. Ha suonato come solista con i direttori C. Abbado, P. Eötvös, B. Maderna, R. Muti, G. Sinopoli, e con orchestre quali l’Orchestra della Scala di Milano, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, London Symphony Orchestra, Münchener e Berliner Philharmoniker.

E’ autore di opere musicali e testi didattici adottati nei percorsi della didattica musicale internazionale, editi da Ricordi e Suvini Zerboni. Tra le sue recenti composizioni: Glacier in Extinction; Alchemies; Cantus; Suoni per Gigi; Quando sorge il sole; Zeus joueur de flûtes; Figaro il Barbiere (liberamente da Rossini); Grande, grande amore; Alluvione; Conversazione su Tiresia (di Andrea Camilleri); Per lo gran mar de l’essere (Visioni di Dante); Con il cielo dentro.

La giornata è stata organizzata dalla dottoressa Giovanna Canessa, di origine casentinese e molto legata alla nostra terra.

L’Assessora alla Cultura Francesca Nassini commenta: “Ringrazio il Maestro Fabbriciani per la sua sensibilità e per portare a Bibbiena la sua arte e la sua musica. Ringrazio la dottoressa Canessa per questo evento e tutti coloro che hanno contribuito per renderlo possibile. Ringrazio i Padri Domenicani per accogliere nel Santuario un evento di grandissimo valore dedicato a tutti. Credo che la cultura sia in grado di portare grandi messaggi al mondo e lo faccia con una forza che non possiamo neppure immaginare. La cultura parla anche di solidarietà e il Maestro Fabbriciani, con questo concerto, ce lo dimostra nel concreto. In un momento tanto doloroso della nostra attualità, la musica che si fa messaggio di speranza, in un luogo di spiritualità, è la cosa più bella che possiamo condividere per intraprendere insieme un cammino di pace interiore e di cambiamento per il bene dell’umanità”.

Il programma che verrà interpretato dal M. Fabbriciani il 6 di gennaio, sarà il seguente:

J.S. Bach - Preludio n.1 R. Fabbriciani - Sonetto a Orfeo R. Fabbriciani - Elegia R. Fabbriciani - Adagio R. Fabbriciani - Canzone