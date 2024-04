Arezzo, 18 aprile 2024 – Un nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, diretto dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt: domenica 21 aprile, alle 17, è in programma la prova aperta al pubblico di Il circo senza tetto, lavoro di teatro delle ombre della compagnia Lampisteria Teatro. Il circo senza tetto è una fiaba. Come tutte le belle fiabe inizia da un classico “C’era una volta”, ma in questa storia non ci sono grandi re, né bei principi, né bellissime principesse. Il protagonista è un piccolo e semplice ragazzo con pochissima fortuna che arriverà, dopo un breve viaggio, in uno strano circo. Attraverso un viaggio tra buio e luce, il piccolo ragazzo troverà se stesso. La compagnia Lampisteria Teatro nasce nel 2022 da Pierre Jacquemin e Viviana Dorsi: Il circo senza tetto è il loro primo lavoro.

Prova aperta il 21 Aprile alle 17.00 IL CIRCO SENZA TETTO LAMPISTERIA TEATRO di Lampisteria Teatro con, scene e sagome Pierre Jacquemin

Info e dettagli su www.kilowattfestival.it 0575 733063