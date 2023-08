Il cavalcavia a pezzi Trenta auto colpite da cemento e detriti sulla variante Aurelia

di Luca Filippi

e Monica Dolciotti

ROSIGNANO (Livorno)

Trenta auto danneggiate nella notte da pezzi di cemento e metallo caduti dal cavalcavia. Solo per una serie di fortunate coincidenze non ci sono stati feriti gravi, o peggio, vittime. E’ successo sulla carreggiata nord della Variante Aurelia tra gli svincoli di Rosignano e Castiglioncello. Non appena sono arrivate le segnalazioni degli automobilisti, forze dell’ordine e vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti chiudendo la strada. Le squadre hanno svolto verifiche sul cavalcavia, il numero 110, al chilometro 294 della strada statale numero 1 Aurelia. ll traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. I veicoli in direzione Grosseto escono allo svincolo di Castiglioncello con rientro allo svincolo di Rosignano Solvay; viceversa, per il traffico in direzione Livorno l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Rosignano Solvay con rientro a Castiglioncello.

Non si sa quando sarà possibile riaprire la superstrada anche se il sindaco di Rosignano, Daniele Donati, confida che il problema possa essere risolto in tempi relativamente brevi. "Secondo quanto abbiamo appreso – spiega Donati – il cavalcavia non avrebbe problemi strutturali. Si tratta di distacco di pezzi di cemento piuttosto superficiali. Comunque servirà una verifica appropfondita dei tecnici. Come sindaci della costa abbiamo già sollecitato più volte in passato una verifica e manutenzione dei numerosi cavalcavia della Variante Aurelia da Quercianella a tutta la provincia di Livorno. La superstrada è stata costruita oltre trenta anni fa, ci sono cavalcavia che hanno quasi 40 anni, il cemento armato nelle zone vicino al mare si deteriora anche più velocemente. Servono interventi preventivi per la sicurezza e per evitare disagi".

Dal comando provinciale della polizia stradale confermano che "fino a quando non sarà posizionata una rete di sicurezza sulla parte del cavalcavia danneggiato, il tratto di strada chiuso non sarà percorribile. Trenta automobili sono state colpite dai frammenti, per fortuna senza conseguenze per gli occupanti dei mezzi". Secondo quanto sostenuto da esponenti Pd (l’onorevole Marco Simiani e il consigliere regionale Francesco Gazzetti) che hanno sentito i vertici regionali di Anas, il distacco dei pezzi di cemento sarebbe stato provocato dal passaggio di un mezzo con un carico sporgente che ha ’toccato’ il cavalcavia. L’inconveniente sta creando problemi alla circolazione lungo la Variante Aurelia. Per cercare di rendere il transito più fluido a ridosso di Ferragosto, sono stati mobilitati insieme agli agenti della stradale, anche quelli della municipale di Rosignano Marittimo competente in questo tratto stradale. Ma le cose si potrebbero complicare dopo Ferragosto con la ripresa del traffico commerciale di furgoni e piccoli camion, mentre i tir in estate non possono transitare sul Romito e in questo tratto di Variante.