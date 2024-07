ARezzo, 18 luglio 2024 – Il 26 luglio è in programma a Mugliano la seconda “Festa del Saracino”

In questa occasione si festeggerà l’inizio della maturazione delle Uve, con il tipico cambio del colore da verde a rosso denominato il “Saracino”. Il collegamento agreste con la Giostra Storica Aretina proseguirà, per ricordare la conclusione delle trebbiature, con l’esposizione del Buratto dei Cereali, strumento utilizzato in passato per pulire il grano. La serata si svolgerà nel giardino di Mugliano e la degustazione dei Vini Bio sarà abbinata a piatti della tradizione aretina e prodotti del BiOrto di Mugliano in collaborazione con Belvedere Eventi e i Sommelier AIS della sezione aretina.

Durante la serata la Musica dal vino allieterà i partecipanti.

Con questa festa, dichiara il Primo Rettore Dott. Pier Luigi Rossi, vogliamo sottolineare come il Pane e il Vino siano da sempre i prodotti della nostra Terra di Arezzo, a partire dal grano con il quale si produce il Pane e dall’Uva con la quale si fa il Vino. Il collegamento con la Giostra della nostra Città, prosegue il Primo Rettore , è nella terminologia del “Saracino” e del “Buratto” utilizzati sia nella vita contadina che in quella cittadina della Manifestazione Storica. Una festa aperta a tutti gli aretini, conclude il Primo Rettore, dove festeggiare in allegria ed in compagnia con i prodotti di qualità della Terra di Arezzo.