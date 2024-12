Il 14 dicembre 2024 alle ore 16,00 a Sansepolcro nella Taberna Artis, un imperdibile momento musicale

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Avreste mai pensato di poter andare ad ascoltare un concerto in un laboratorio di un'attività artigianale? Il 14 dicembre 2024 alle ore 16,00 a Sansepolcro nella Taberna Artis, al numero 82 di via Niccolò Aggiunti, un imperdibile momento musicale con il patrocinio del Comune di Sansepolcro e, per la verità, le collaborazioni di molti sponsor. Attività artigianale straordinaria, decoratori di interni con tecniche antiche, che con i loro dipinti su legno raggiungono livelli altissimi di creatività che travalicano, di gran lunga, quell'artigianato inteso come riproduzione semplicemente decorativa. Momento musicale con la direzione artistica del Pianista Valter Ligi, protagonista in passato, lui stesso assieme a Samuele Martinelli di un concerto, in questo stesso luogo, che propose, tra l'altro, la musica del celebre compositore Ennio Morricone particolarmente noto per le sue colonne sonore da film. Le note in generale sembrano sposarsi perfettamente con la polvere, il profumo del legno, le porte e le vecchie vetrine in questa location inattesa e straordinariamente originale. L'energia intelligente di quelle vecchie cose e di chi le ha possedute sembra quasi prendere vita con le evocative sensazioni che la musica propone, suscita e scatena. Questa volta ad esibirsi saranno Matteo Addabbo all'organo Hammond (organo elettromeccanico originariamente destinato alle chiese in alternativa ai costosi organi a canne che trova largo uso nel jazz, blues e, tra l'altro, nella musica gospel) e la cantante Romina Capitani. Addabbo è nato a Siena e la sua raffinata preparazione si deve ad una lunga storia di studi musicali che ha iniziati all’età di dieci anni. Si è perfezionato frequentando i corsi di Siena Jazz, dove ha avuto modo di conoscere i migliori musicisti del panorama jazzistico nazionale. Nel corso della sua formazione ha approfondito lo studio dell'organo Hammond frequentando seminari di Joey De Francesco e Alberto Marsico.

Dal 2012 la rivista Jazz It lo annovera fra i migliori hammondisti italiani.

Curriculum di tutto rispetto anche per la cantante Romina Capitani diplomata al Biennio di musica Jazz presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma con il massino dei voti e la lode ed in Canto Jazz presso il Conservatorio Martini di Bologna. Ha studiato con Maria Pia De Vito, Diana Torto, Norma Winstone, Cinzia Spata, Sheila Jordan.

Entrambi i protagonisti del concerto annoverano poi collaborazioni con musicisti di caratura internazionale e partecipazioni a concerti di successo.

Il direttore artistico Valter Ligi, riescendo a produrre un altro evento interessantissimo, si riconferma foriero di idee straordinarie, con questa sua capacità di portare la musica negli ambienti più insoliti come le strade, le piazze, i musei ed ora anche nelle attività artigianali. La legge che ha valore assoluto è che, in breve, la musica la si può fare ed ascoltare ovunque