I concerti della settimana dell’Associazione Le 7 Note di Arezzo

Arezzo, 12 marzo 2025 – Doppio appuntamento, questa settimana, con i concerti organizzati dall’Associazione Le 7 Note di Arezzo.

Venerdì 14 marzo, alle ore 19.00, presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo, prosegue la stagione concertistica in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo con il recital pianistico di Sebastian Emilio Suvini, con musiche di Haydn, Chopin e Bartók (biglietti 5€, in vendita sul luogo del concerto a partire da un’ora prima).

Nato nel 2005 in una famiglia di musicisti, Suvini ha iniziato lo studio del pianoforte e del violino a cinque anni. Ha studiato pianoforte con Marco Gaggini e Christa Bützberger e violino con Duccio Ceccanti. Dal 2020 fa parte del quartetto Enigma. Ha vinto il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Arona, al Premio Crescendo di Firenze (violino) e borse di studio dedicate ai migliori allievi della Scuola di Musica di Fiesole. Anche se giovanissimo, ha già partecipato a festival quali Altro Festival (Perugia), Clavicologne (Mozarteum di Salisburgo), Livorno Music Festival, Fortissimissimo degli Amici della Musica di Firenze.

Domenica 16 marzo, invece, alle ore 17.30, all’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo (via Pietro Nenni, 20) proseguono le iniziative musicali curate dall’Associazione Le 7 Note in collaborazione con ASL Toscana Sud Est. Il concerto, ad ingresso libero, è rivolto a degenti, familiari, personale ospedaliero e aperto a tutta la cittadinanza.

Si esibirà in concerto l’Orchestra Musisicasempre, la prima orchestra sociale completamente gratuita di Arezzo, fondata nel 2017 dall’Associazione Le 7 Note e portata avanti in collaborazione con l’Istituto Comprensivo IV Novembre.

Questa edizione di Musicasempre è resa possibile grazie all’importante sostegno di TCA SpA, che si aggiunge come main sponsor ai finanziatori del progetto.

Tra i contributi istituzionali già presenti, figurano quelli di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione CR Firenze.

Il concerto del 16 marzo è inoltre sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana ed inserito nel cartellone della Festa della Toscana.

L’Orchestra Musicasempre si basa sul modello di El Sistema, grazie a cui il fondatore Josè Antonio Abreu, attraverso la musica, ha offerto una prospettiva di crescita umana e culturale a centinaia di bambini provenienti dalle strade del Venezuela.

L’Orchestra, che aderisce al “Sistema dei Cori e delle Orchestre Giovanili e Infantili in Italia”, si rivolge ai bambini della scuola primaria, con lezioni che si svolgono proprio all’Istituto IV Novembre, e permette l’apprendimento di flauto, violino e violoncello con la possibilità di suonare insieme in orchestra fin da subito. Grazie all’attività musicale d’insieme, al gioco e alla vivacità dell’approccio educativo, non è infatti necessaria per i partecipanti alcuna conoscenza pregressa degli strumenti musicali.

Musicasempre parte dal presupposto che la musica abbia straordinarie potenzialità educative a cui tutti dovrebbero aver accesso. È uno strumento per imparare a interagire con gli altri, sviluppare le proprie abilità, migliorare la coordinazione motoria, ampliare le proprie prospettive culturali, crescere cittadini di domani più formati e consapevoli. Proprio per questo l’orchestra nasce con l’idea di aprire gratuitamente la formazione musicale anche a soggetti che, per i motivi più diversi, ne sarebbero probabilmente rimasti esclusi.

L’Orchestra è guidata dal direttore Raffaello Brutti e dai docenti Rachele Innocenti, Francesco Chimenti e Tommaso Tappeti.

Il concerto di domenica 16 marzo vedrà la partecipazione straordinaria anche degli allievi della Scuola di Musica Le 7 Note e del Quintetto d’archi Suzuki delle 7 Note.

Ha commentato il Direttore Generale di TCA SpA, Tommaso Chiarini: “Musica e chimica industriale hanno molte cose in comune. Innovazione, continuità, strumenti, dedizione, esperienza, ingredienti che si miscelano e creano armonia e valore. La scuola è un progetto ambizioso, il suo valore aumenta da quella che abbiamo definito ‘un’intenzione d’oro’, la volontà di portare un prezioso linguaggio universale al pubblico più importante, gli adulti del futuro.”

Queste invece le parole di Marco Chioccioli, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo IV Novembre: “Per l’Istituto Comprensivo IV Novembre il progetto dell’Orchestra Musicasempre incarna in modo perfetto valori e obiettivi che costituiscono il cuore dell’offerta formativa della scuola: inclusione, socialità positiva, cultura e passione per il bello, professionalità degli esperti e attenzione ai bisogni di ciascuno. L’evento di domenica 16 marzo è un’occasione doppiamente particolare anche perché il presidio del San Donato ospita

anche la sede di una nostra sezione scolastica: quella poco conosciuta ma preziosa della Scuola in Ospedale

che lavora con i bambini e gli adolescenti ricoverati nel reparto di Pediatria.”

Ha aggiunto Luca Provenzani, Presidente dell’Associazione Le 7 Note: “Per Le 7 Note sarà un concerto speciale, che unisce la voglia di portare la musica a tutti, tratto distintivo dell’Orchestra Musicasempre, a quella di farla risuonare in luoghi insoliti, in cui non ci si aspetterebbe di trovarla, come l’Ospedale, dove nel 2024 abbiamo ripreso con gioia ad organizzare alcuni concerti in presenza. Ringraziamo tutti coloro che rendono possibile questa iniziativa”.