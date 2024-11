“Gli occhi della conoscenza” incontro con l'Associazione Archeosofica

Arezzo, 28 novembre 2024 – All’interno del ciclo di conferenze aperte al pubblico, dal titolo “EXPERIA – METAFISICA SPERIMENTALE”, sabato 30 novembre presso la sede dell’Associazione Archeosofica di Arezzo, in via Alessandro Dal Borro 58 sarà presentato il terzo incontro della serie dal titolo: “Gli occhi della conoscenza”.

Sappiamo che l’uomo e la donna sono da sempre spinti a cercare di conoscere e indagare tutto ciò che lo circonda sul piano terreno e non solo. Anche Dante nella Divina Commedia ce lo ricorda quando fa dire a Ulisse: “Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza…”

Per questo motivo sono nate in ambito scientifico numerose specializzazioni per analizzare e conoscere meglio il mondo in cui viviamo e anche noi stessi. Mezzi d'indagine ormai numerosi e progressivamente sempre più precisi: ma l'uomo ha una natura molto complessa, fatta non solo di corpo fisico, ma anche di un corpo anche energetico, sottile, che sfugge ai sensi fisici.

Servono quindi strumenti diversi da quelli consueti per poter osservare questa nostra controparte metafisica.

Così in questo incontro sarà possibile scoprire insieme con i due relatori Filippo Costanti e Luca Sgarro, quali sono questi strumenti e come ciascuno possa utilizzarli per lo sviluppo della propria coscienza.

La conferenza è a ingresso libero e gratuito, con inizio previsto per le ore 17,00.